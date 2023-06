Primeiro hotel 6 estrelas do Ceará deve ser financiado pelo BNB

Após um grande aporte de capital próprio para concretizar empreendimentos turísticos no Preá, praia do Litoral Oeste do Ceará, o Grupo Carnaúba irá buscar junto ao Banco do Nordeste (BNB) financiamento de parte do valor necessário para construir o hotel seis estrelas Anantara Preá, que será gerido pela tailandesa Minor (conhecida no Brasil por Tivoli e NH Hotéis).

De R$ 100 milhões necessários para erguer a primeira parte do hotel, o Banco do Nordeste deve financiar de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões, de acordo com o Grupo Carnaúba.

“Agora que a gente tem mais maturidade sobre vários desses projetos, a gente pensa, sim, em ter alguns componentes de endividamento saudável, inteligente e com bom percentual. Já conversamos com alguns bancos privados e com o Banco do Nordeste. O BNB especificamente tem uma linha muito boa para o setor de hotelaria”, detalha Eduardo Juaçaba, diretor jurídico e de Relações Governamentais do Grupo Carnaúba.

A expectativa do Grupo Carnaúba é que a assinatura do contrato de financiamento com o banco público ocorra até o fim deste ano, mas Juaçaba pondera que o empreendedor em geral precisa de “paciência” em uma operação desse porte.

“Tendo essa paciência e um time interno capaz de entregar com qualidade as informações que eles pedem, a gente está imaginando a assinatura até o final deste ano para iniciar as obras em 2024”. O Anantara Preá deve ser lançado em 2026.

“Agora nós vamos bater à porta (do BNB) com um pouco mais de informação sobre qual será o número exato do orçamento, como vai se dar a operação, quantos funcionários, qual a expectativa de faturamento e os projetos arquitetônicos a nível complementar mais desenvolvidos”, diz ainda Juaçaba.

Capacitação

Para atender ao grande volume de serviço que os empreendimentos vão demandar, a mão de obra também deve contar com um projeto de capacitação que será realizado em parceria entre Grupo Carnaúba e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), além de Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros elementos do Sistema S (Senai, Sesi e Senac).

Até o fim deste ano, 150 pessoas devem ser capacitadas nas áreas de construção civil, hotelaria e empreendedorismo. O requisito de acesso é ensino fundamental incompleto (6º ano) e idade mínima de 18 anos.

O Grupo Carnaúba está investindo em dois grandes empreendimentos na região do Preá, próximo a Jericoacoara: um condomínio de luxo que ocupará uma área de 516.000 m², o Vila Carnaúba, e um clube de 107.000 m², que é o Wind House. Dentro do Vila Carnaúba estará o Anantara Preá.

A colunista viajou à praia do Preá a convite do grupo Carnaúba.

