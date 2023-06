Shein deve vir ao Ceará com objetivo de investir em capacitação e linhas de crédito

A gigante chinesa Shein está acertando uma data para visitar as potencialidades do Ceará com o objetivo de expandir os negócios. A ideia da varejista é investir em capacitação e em pequenas linhas de crédito para empreendedores que possam atuar como fornecedores do site.

A informação foi divulgada no Instagram do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), que esteve com representantes da companhia no fim de maio.

Em entrevista a esta coluna, Figueiredo detalhou que a chinesa e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará ainda estão acertando o dia do encontro, mas a previsão é que isso ocorra até o início de julho.

Procurada, a Shein confirmou o interesse em visitar o Estado, mas disse que ainda não há uma data fechada. Questionada sobre os detalhes e interesses em relação ao Ceará, a varejista disse que não "tem mais detalhes nesse momento para compartilhar".

Durante o encontro com a Shein, o deputado apresentou como sugestão para a análise da varejista o Polo Industrial de Lingerie de Frecheirinha e o programa de Fortaleza "Nossas Guerreiras", que já capacitou mais de 20.700 mulheres - duas iniciativas que representam potencial parceria para a chinesa.

Lingerie e moda feminina

Dados os potenciais cearenses, a prospecção deve ser bem geral, mas pode haver um interesse em moda feminina e moda íntima, acredita o deputado. "Eles devem fazer a prospecção de tudo, inclusive em Pernambuco vão trabalhar com cama, mesa e banho. Vamos ver o que mais vai interessar a eles no Ceará".

Mercado brasileiro

No Brasil, a Shein já firmou parceria com 131 fábricas. A expectativa é chegar a 200 até o fim do ano, conforme informou a varejista durante o encontro com o deputado. O Brasil representa um dos maiores mercados da Shein no mundo.

Em abril deste ano, após acordo com o Governo Federal, a Shein informou que investirá R$ 750 milhões no Brasil e que passará a produzir 85% de seu portfólio com fabricantes locais, gerando até 100 mil empregos no País num prazo de três anos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil