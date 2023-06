Leilão do Terminal Marítimo de Fortaleza já tem data; veja detalhes da concessão

Pelos próximos 25 anos, uma nova administração comandará o Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza. O arrematante será conhecido no dia 11 de agosto deste ano, na sede da B3, em São Paulo, informou a Companhia Docas do Ceará.

Quem levar a concessão terá "reparos pontuais para a continuação da operação" a fazer, de acordo com a própria CDC, que destaca também a localização estratégica do equipamento "com capacidade para atender o crescente fluxo de passageiros no litoral cearense".

Na última temporada de cruzeiros, de outubro de 2022 a abril de 2023, passaram aproximadamente 25 mil pessoas pelo Terminal Marítimo de Passageiros. Foram dez cruzeiros internacionais para destinos na Europa e América do Norte.

"O sucesso desse leilão abrirá novas perspectivas para o turismo marítimo, fortalecerá a economia local e trará benefícios significativos para a região Nordeste como um todo", disse o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Denis Bezerra.

Leilão já foi adiado

O leilão estava marcado para o início de 2020 e precisou ser adiado devido ao início da pandemia de Covid-19.

A inclusão do Terminal Marítimo de Passageiros novamente no rol de leilões ocorreu após um levantamento patrimonial dos bens do Terminal Marítimo e a atualização dos anexos para estudos técnicos.

