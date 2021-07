Hidrogênio verde: Empresa australiana deve assinar memorando com Complexo do Pecém nesta semana

Já tendo confirmado um acordo de entendimento com o Governo do Estado, a Fortescue Metals Group deverá assinar um memorando diretamente com a administração do complexo do Pecém. As negociações deverão firmar as bases para a instalação de uma usina de hidrogênio verde com capacidade de produção de 2 gigawatts (GW) de potência.

Representantes da Fortescue deverão se encontrar com a direção do Complexo ainda nesta semana para discutir e fechar os termos do novo acordo.

Uma fonte ligada à empresa australiana confirmou que serão investidos cerca de 5 bilhões de dólares para construção da usina e há garantia de todas as estruturas e equipamentos necessários para a produção do combustível.

A fonte ainda confirmou que não há uma previsão fechada para o início da construção ou operação desta nova usina de hidrogênio. Contudo, a empresa australiana, com experiência para escalar grandes projetos, tem o interesse de iniciar os estudos de viabilidade "quanto antes" para começar a produzir "o mais rápido possível".

A reportagem ainda apurou que os incentivos fiscais, concedidos pelo Governo do Estado até 2050, deverão ser fundamentais para a consolidação do projeto da usina de hidrogênio verde no Ceará.

Momento para planejar

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do Estado, Maia Júnior, que tem estado à frente do processo de atração de possíveis investidores ao Ceará, a empresa deverá trabalhar, a partir de agora, nos projetos de viabilidade e de licenciamento ambiental.

Enquanto a empresa se prepara para montar o projeto da usina de hidrogênio verde, o Estado, segundo Maia, deverá atuar em duas frentes para tentar facilitar o processo de garantia para o investimento.

Enquanto é montado um comitê de estudo sobre possíveis gargalos para o segmento com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Estado também trabalha internamente para aprimorar os processos de licenciamento ambiental na Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA) com o objetivo de agilizar os possíveis investimentos.

"Estamos começando a trabalhar em duas fases para confirmar um projeto. Precisamos descobrir os gargalos que podem travar esses projetos, que são novos no mundo inteiro, e estamos trabalhando com a Fiec para ter agilidade para validar esses processos e com SEMA sobre o licenciamento", disse Maia.

Potência mundial

O secretário ainda ressaltou o potencial que o Ceará está gerando ao atrair novos investimentos para produção de hidrogênio verde. Tido como um dos grandes combustíveis do futuro, o combustível, segundo Maia, tem o potencial de impulsionar a economia do Estado a um patamar semelhante ao dos grandes produtores de petróleo no mundo.

A perspectiva é compartilhada também pelos representantes da Enegix Energy, outra empresa australiana a confirmar um investimento de uma usina de hidrogênio verde no Ceará.

Maia Júnior secretário de desenvolvimento econômico do Estado O Ceará está muito acima das nossas expectativas. É uma economia nova, do futuro e, possivelmente, deve ser o maior combustível do mundo daqui a alguns anos. O Ceará parte na frente para se tornar o maior produtor mundial", projetou.

"Estamos em uma fase de fechar as intenções de fazer as usinas. Se conseguirmos ter êxito, o Ceará será um dos que vão sentar na mesa de hidrogênio verde do mundo e se tornar um membro dessas grandes organizações mundiais", completou o secretário.