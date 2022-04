Governo do Ceará assina mais um memorando de entendimento do hub de hidrogênio verde

A governadora Izolda Cela assinou, nesta sexta-feira (29), mais um Memorando de Entendimento para produção de Hidrogênio Verde no Ceará. A informação já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste.

Este é o 18º acordo fechado para a planta do hub, desta vez com a empresa Nexway, do grupo Comec. Não foi divulgado o valor do investimento nem quantas vagas de emprego devem ser geradas.

“Nós desejamos que seja um projeto de sucesso, pois aqui no Ceará nós temos feito um trabalho concentrado e uma ação sistêmica para nos firmarmos como um hub de Hidrogênio Verde nesse momento de transição energética mundial”, disse a governadora Izolda.

“Estamos muito entusiasmados com a receptividade do Ceará. É um momento único e vamos de fato iniciar a construção. Não é um momento de projeto-piloto e sim de executarmos um projeto de médio e grande porte”, afirmou o presidente da Nexway, Marcel Haratz.

Legenda: Governadora assinou documento nesta sexta-feira (29) Foto: Divulgação/Carlos Gibaja

Novos memorandos

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, outros dois protocolos estão prontos e devem ser agendados em breve.

Além disso, outras quatro empresas estão sendo trabalhadas para compor o hub de hidrogênio.

A previsão é de que, até o fim do mês de maio, oito memorandos de entendimento do hub sejam assinados pela governadora.

Armazenamento de energia

Outro memorando de entendimento também foi assinado hoje, com a empresa suíça Energy Vault SA, que fornece tecnologia de armazenamento gravitacional de energia.

“Nosso projeto trará uma solução inovadora pra cadeia de energias renováveis. Nós vamos armazenar energia, um elo que faltava na cadeia para suprir demandas desse setor”, disse o presidente da EV Brasil.

Veja as empresas que já assinaram memorando de entendimento com o Governo do Estado:

Enegix Energy

White Martins

Qair

Fortescue

Eneva

Diferencial

Hytron

H2helium

Neoenergia

Engie

Transhydrogen Alliance

Linde

Total Eren

AES Brasil

Cactus Energia Verde

Casa dos Ventos

H2 Green Power

Nexway