Ceará abre frentes de trabalho para atrair investimentos

Decidida a atrair mais investimentos para o Ceará, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Estado, liderada pelo engenheiro Maia Júnior, mantém, neste momento, três frentes de trabalho voltadas para esse objetivo, todas focadas em investidores estrangeiros.

A primeira frente é junto à cadeia produtiva da fruticultura, que deu partida no início deste mês em Berlim, onde, no ambiente da Fruit Logística, o secretário Executivo do Agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, apresentou o que o Ceará já fez, está fazendo e fará no curto prazo para ampliar a produção e a exportação de frutas.

A segunda deu seu “start” quarta-feira, 27, na cidade espanhola de Barcelona, onde o mesmo executivo do governo cearense, em um “road show” para empresários de vários países, incluindo EUA, França, Portugal e Espanha, potências pesqueiras, mostrou o potencial do Ceará, que já produz e exporta sardinha e atum.

E a terceira frente já mobiliza a secretária Executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, que, finaliza a agenda a ser cumprida na última semana do próximo mês de maio por uma missão empresarial cearense que cumprirá, em várias cidades de Portugal, uma agenda de reuniões com empresários da indústria daquele país.

O próprio secretário Maia Júnior liderará a comitiva, da qual farão parte empresários portugueses que têm empresas no Ceará em várias áreas da atividade economia, incluindo o turismo.

“Estamos prospectando negócios em várias partes do mundo, e a resposta ao nosso trabalho tem sido positiva nas duas primeiras frentes, com a sequência dos contatos mantidos em Berlim e em Barcelona, e o será, também, na próxima, em Portugal”, aposta Maia Júnior.

Ele informou que, nesta semana, a secretária Executiva da Indústria da Sedet, Roseane Medeiros, participou, nos Estados Unidos, de reuniões que a levaram a contatos com empresários norte-americanos, aos quais apresentou, como o fez na Europa o secretário Executivo do Aronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro, o potencial cearense, desde o Hub do Hidrogênio Verde à fruticultura, desde a pesca à geração de energias renováveis.

EMATERCE PRECISA DE MAIS 250 TECNICOS

José Maria Pimenta, agrônomo e agropecuarista em Quixeramobim, onde produz leite e queijo e, ainda, cria bovinos e ovinos, ficou feliz ao saber que a governadora Izolda Cela determinou a incorporação de mais 1 mil policiais aos quadros de profissionais da Polícia Militar.

“Mas eu ficaria ainda mais feliz se ela determinasse a admissão de mais 250 técnicos na Ematerce. Todo esse contingente está no cadastro de reserva técnica da Ematerce, foi aprovado em concurso e aguarda convocação”, disse ele em um vídeo que postou nas redes sociais.

Recentemente, a Ematerce, por ordem do então governador Camilo Santana, absorveu 250 técnicos concursados, mas outros 250 aguardam convocação.

Nesse vídeo, José Maria Pimenta, que já foi presidente da Empresa de Assistência Técnica do Governo do Estado, lembrou que, há 30 anos, a Ematerce tinha 2.500 funcionários.

“Hoje, antes da chamada desses 250, só havia 512. Assim, se a senhora chamar mais 250 técnicos para a Ematerce, prestará um grande benefício não só para a agricultura familiar, mas também para a empresarial do Ceará”, concluiu Pimenta.

GRUPO SL ALIMENTOS NA APAS SHOW

Fabricante de massas, farinha e biscoitos com as marcas Puríssima, Damezza e Nutrilar, o Grupo SL Alimentos, pilotado pelo empresário Alexandre Sales, estará presente, com estande próprio, à Apas Show, maior feira de alimentos e bebidas das Américas e o maior do setor supermercadista mundial, que se realizará em São Paulo de 16 a 19 do próximo mês de maio.



O tradicional evento é promovido pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) e reúne centenas de expositores das américas e, também, da Europa.

Alexandre Sales diz à coluna que a presença de sua empresa na Apas Show é parte do seu plano de investimento na divulgação de suas marcas, para “torná-las conhecidas nacional e internacionalmente entre clientes supermercadistas e distribuidores, ampliando, assim, sua área de atuação no Brasil e no exterior”.



No segundo semestre, o Grupo SL Alimentos iniciará a operação de uma linha de biscoitos importada da Hungria e famosa e muito consumida na Europa, cuja marca será exclusiva de sua empresa em toda a geografia brasileira.

OPERADORAS DE TELECOM EM GUERRA POR CLIENTE

Está acirrada a briga das operadoras de telefonia, de tevê a cabo e de banda larga na internet. Um leitor desta coluna conta o que aconteceu com ele nesta semana:

“Eu tinha um contrato assinado com a operadora A. Por conta de excelente proposta que recebi de uma das concorrentes, assinei com a operadora B.

“Tudo acertado, visita de instalação marcada, eis que me ligam, dizendo-se da operadora B recém-contratada, informando que meu contrato seria cancelado pois havia problema de obstrução na caixa de entrada do prédio em que moro.

“Liguei então para a Central de Atendimento da Operadora B, reportei a ligação do técnico, e, pasme, a atendente falou que a ligação que eu havia recebido era da Operadora A, para evitar o cancelamento do contrato, e que estava tudo certo para a instalação que eu contratara.”

Esta coluna sabe quais são as duas operadoras desta história.