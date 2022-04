Em Barcelona, estrangeiros conhecem a pesca do Ceará

Empresários do setor pesqueiro dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Argentina, França e Islândia, além de brasileiros de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina participaram do Road Show que o Governo do Ceará promoveu, ontem, em Barcelona para apresentar o potencial do estado na chamada Economia do Mar.

O evento, realizado no Hotel Dsign Porta Fira – o que lhe deu um caráter de exclusividade, pois os empresários deslocaram-se da Seafood Global Expo para atender ao convite do governo cearense – foi conduzido pelo secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) Sílvio Carlos Ribeiro.

O secretário, em inglês fluente, apresentou as potencialidades do Ceará em toda a cadeia produtiva da pesca, incluindo a infraestrutura de transporte, da qual se destaca o Porto do Pecém, o Aeroporto Internacional de Fortaleza, a ZPE e, ainda, o Hub de Telecom (Fortaleza é um dos maiores entroncamentos mundiais de cabos submarinos).

Os empresários e executivos de empresas que ouviram a exposição de Sílvio Carlos Ribeiro fizeram muitas perguntas, algumas das quais sobre a produção pesqueira do Ceará, ouvindo como resposta informações da presença da espanhola Robinson Crusoé, uma das maiores empresas de pesca da Europa, que tem grande unidade industrial de beneficiamento de pescado em São Gonçalo do Amarante, em cuja geografia estão o Porto do Pecém e a ZPE.

O secretário Sílvio Carlos disse que o Ceará já captura, beneficia e exporta atum e sardinha, para o que a Robinson Crusoé instalou e opera, também, uma unidade de fabricação de latas para conserva. As exportações, que estão apenas começando, já passaram da casa dos US$ 3 milhões, o que é muito pouco diante do potencial do setor pesqueiro cearense, “algo que está à espera de novos investimentos”, como ele lembrou.

Entre as potencialidades apresentadas pelo executivo cearense aos empresários estrangeiros da cadeia produtiva da pesca foi incluída, igualmente, a necessidade de uma frota moderna de barcos pesqueiros, tecnologicamente equipados para localizar cardumes no alto mar e com câmeras frias para a estocagem do pescado durante os dias do esforço de pesca.

“Depois da apresentação, tivemos contatos pessoais com vários empresários e executivos, com os quais agendamos novas conversas que darão sequência às nossas negociações”, disse à coluna, na manhã desta quinta-feira o secretário Sílvio Carlos Ribeiro.

OI MUDA LOGOMARCA E FOCA NA FIBRA ÓTICA

Depois de vender a Oi Móvel, a operadora de telecom Oi decidiu reposicionar (pode chamar-me de mudar) sua marca, que incorporou novos elementos gráficos, com destaque para um halo em verde representando a fibra, e criou a tagline “Simples. Poder. Fazer”, que resgata a essência da marca e incorpora atributos que remetem ao empoderamento e à determinação.

“A Oi é uma marca humana que quer ser cada vez mais acessível e plural, criando relações de confiança. Nos reinventamos para ganhar agilidade e leveza e assim podermos focar em qualidade e encantamento dos clientes. A transformação, a nossa e a dos nossos clientes, é a grande protagonista da nova campanha”, afirma Livia Marquez, Diretora de Marca da Oi.

Para marcar o novo posicionamento, duas campanhas estão sendo lançadas, com veiculações na TV e no digital, além de anúncios em mídia impressa e exterior.



A primeira é uma campanha institucional que começou a ser veiculada terça-feira, 26. Ela reforça o novo perfil de atuação da Oi no mercado com base na conclusão da operação de venda da sua unidade de telefonia móvel.

Para esse reposicionamento a companhia trabalhou em conjunto com parceiros de design e agências de comunicação (Nbs, Artplan, Cravo e Hífen).

A campanha relaciona a reinvenção da Oi com as transformações vividas e demandadas pelos próprios clientes. Além do trabalho com as agências, foi fundamental o diálogo com os parceiros das principais plataformas digitais para desenvolver uma linguagem mais próxima e alinhada às diversas formas de consumo.

A outra campanha tem início hoje, 28, focada em fibra ótica e protagonizada pelo influenciador Whindersson Nunes, parceiro da companhia desde 2015, e nesse período acompanhou o processo de transformação da companhia.

Realizado pela agência NBS, o filme tem relação direta com a campanha institucional e usa o halo, novo asset da marca, como forma de representação visual. A campanha reforça os atributos de qualidade, velocidade e estabilidade da Oi Fibra e apresenta a oferta de 400 Mega + Oi Expert.



A Oi Fibra já superou a marca de 3 milhões de clientes e, segundo relatório da Anatel de fevereiro deste ano, é líder de market share em 14 capitais. São elas: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís.