Evangelho de Hoje, quinta-feira,28/04 (Jo 3, 31-36)

'Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele'.

Reflexão – Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus

Neste Evangelho Jesus nos ensina a enxergar as coisas do alto e “entender” a linguagem de Deus esclarecendo que, Aquele que vem do alto, está acima de todos porque dá testemunho do que viu e ouviu. Jesus Cristo foi o único que veio do céu e só Ele pôde dar testemunho das palavras de Deus. Para nós, portanto, o testemunho de Jesus é verdadeiro e, pelo poder do Espírito Santo que Ele nos concede, nós também poderemos ver mais além das aparências e conforme os olhos de Deus. Deus nos dá Seu Espírito Santo sem medidas e Ele é quem nos esclarece as coisas santas. Tudo se torna mais simples quando paramos de raciocinar e acreditamos no que Jesus nos diz: “Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida!” Aí então, nós começaremos a “enxergar” as coisas do céu. A vida eterna começa aqui para quem cultiva no seu coração a percepção das coisas santas, dos mistérios de Deus. Quanto o mais nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, mais nos apropriaremos das realidades do céu e começaremos a viver a vida eterna, portanto, a fé em Jesus nos abre a porta do céu. Em sintonia com o Espírito Santo nós percebemos os “sinais de Deus” que nos revelam um modo de viver diferente daqueles que pertencem a terra. De acordo com o que falamos ou vivenciamos damos testemunho de que pertencemos a terra ou já somos cidadãos do céu. Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida e do mundo; percebe o itinerário de Deus e vê nas coisas mais incoerentes e desencontradas aonde Deus quer levá-lo, não porque entenda, mas porque confia. Essa harmonia, porém, só acontece a partir de uma vida de oração, porque orar é estar junto de Deus e com Ele dialogar tendo no interior do coração um contato direto com o Seu pensamento. É difícil, porém, para aqueles que não têm contato com Deus, não param para sentir o lado espiritual, por isso, só enxergam com os olhos do mundo entendendo que tudo só pode ser resolvido com o seu raciocínio e inteligência. – Você já consegue enxergar “as coisas do alto”? – Você sente a presença do Espírito Santo e a Sua inspiração? – Você consegue avaliar as situações, além das aparências, e perceber os sinais de Deus? – A sua visão do mundo e das pessoas tem mudado por causa da sua oração? – Pense nisso!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO