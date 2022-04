Evangelho de hoje, sexta-feira, 29/04 (Jo 6,1-15)

Naquele tempo: Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: 'Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?' Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: 'Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um'. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: 'Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente?' Jesus disse: 'Fazei sentar as pessoas'. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: 'Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca!' Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: 'Este é verdadeiramente o Profeta, aquele que deve vir ao mundo'. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte.

Reflexão – Um menino trazia cinco pães e dois peixes

Neste Evangelho Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para os poucos recursos que possuímos e desejamos que sejam multiplicados, na certeza de que já fomos atendidos. Dessa forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sob o Seu olhar as nossas necessidades e as carências das pessoas com as quais convivemos. Tomando os pães e depois os peixes, Jesus deu graças a Deus e os distribuiu àqueles que estavam sentados à espera da Sua providência. Tudo quanto nós colocarmos sob o olhar amoroso do Pai, confiando na Sua Misericórdia, com o coração agradecido, também irá prosperar em nossas mãos, se, o nosso objetivo for de partilhar a nossa colheita. Por isso, Jesus também nos ensina a ter para com os mais necessitados um olhar zeloso que enxerga as suas deficiências. Jesus punha os Seus discípulos à prova a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com Ele. Ele sabia que a multidão faminta não poderia apreender os mistérios do Pai e, ao mesmo tempo, exercitava os Seus discípulos a não se omitirem diante dos desafios e a se colocarem à mercê da providência do Pai. “Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?” Jesus não se importou com os argumentos desanimadores dos Seus discípulos e se valeu de um menino que trazia cinco pães e dois peixes. Isto para nos ensinar que todos nós, mesmo os mais pequeninos, temos algo nas mãos que poderá ser colocado sob as bênçãos de Deus Pai e frutificar. Como ordenou aos apóstolos, Jesus hoje também nos ordena: “Fazei sentar as pessoas!” Quando nos assentamos e nos aquietamos, em família, em comunidade e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Quando nós nos colocamos nas mãos do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos, com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. - Você tem colocado o pouco que possui sob a benção do Pai? - Você agradece antecipadamente a Deus pelo que ainda irá receber? - Você tem vivido isto na sua família? – Você já percebeu na sua casa o que cada um tem para oferecer? – Vocês costumam sentar-se para fazer uma avaliação das suas possibilidades colocadas nas mãos de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO