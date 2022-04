Observatório da Indústria ajudará políticas da ABDI

Tornaram-se parceiras a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A parceria permitirá o desenvolvimento da Rota Estratégica e do Masterplan da Economia Digital Sustentável da ABDI, por por meio do Observatório da Indústria da Fiec.

A formalização do momento foi ontem, durante almoço na Casa da Indústria, e contou com a presença do vice-presidente da Fiec, André Montenegro, representando o presidente Ricardo Cavalcante, e do presidente da ABDI, Igor Calvet.

A Rota Estratégica e o Masterplan da Economia Digital Sustentável visam construir estratégias de longo prazo para fomentar ações sinérgicas no apoio à adoção de tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis no País, informa a ABID.

As duas ações possibilitarão direcionamento, apoio e fortalecimento do trabalho de diversas instituições públicas e privadas, provedores de tecnologia e centros de inovação. O projeto deve ser iniciado a partir da identificação das tendências tecnológicas, econômicas e sociais que irão impactar a adoção de tecnologias e práticas de ESG no Brasil.



Os estudos deverão, ainda, auxiliar a contribuição de representantes do setor produtivo, academia, governo e sociedade em painéis de especialistas, que ocorrerão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-sul do País, garantindo representatividade necessária na construção conjunta da visão de futuro e aceleração dessa agenda nacionalmente.



De acordo com o Presidente da ABDI, Igor Calvet, a parceria com a Fiec fortalecerá as duas instituições. “No que diz respeito à ABDI, vamos poder, a partir dos dados, da expertise gerada pela FIEC e pelo Observatório da Indústria, observar cenários prospectivos de como a indústria nacional estará nos próximos anos e, sobretudo, até 2030”.



Na visão de Calvet, por ter uma abrangência nacional, essas ações são fundamentais para a ABDI, já que assuntos como economia digital e bioeconomia estarão na pauta de discussão ao longo dos próximos anos. “Precisamos fazer isso com muita informação e com muito “analytics”, e o Observatório da Indústria nos auxiliará nesse sentido”, afirmou.



Desde já o Observatório auxiliará a ABDI, por meio de suas metodologias, a fim de avaliar os impactos dos projetos desenvolvidos pela própria agência.



“A assinatura desse convênio chancela a credibilidade das duas instituições. A ABDI pelo volume de trabalho que vem desenvolvendo em nosso país, e o Observatório da Indústria da Fiec pela inteligência. Essa interação e integração vão, cada vez mais, deixar um legado para as instituições”, disse o diretor de Inovação do Observatório da Indústria, Sampaio Filho.