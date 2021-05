Governo deve decidir hoje sobre decreto no Ceará; expectativa é de manutenção das regras

Com a expectativa da reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus nesta sexta-feira (21), empresários reivindicam novas flexibilizações, mas preveem a manutenção do decreto atual por mais uma semana.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Taiene Righetto, aponta que nenhuma sinalização foi dada até o momento sobre novos avanços do plano de retomada, mas o setor mantém a demanda de que o horário de funcionamento seja esticado até às 23h.

Atualmente, os estabelecimentos podem funcionar até às 21h.

"Nosso pedido é o mesmo que da última vez, mas a gente ainda não tem confirmação. Ainda assim, a gente espera ser atendido para nos equiparar a como estávamos no ano passado em reabertura", afirma.

Ele indica que, apesar da extensão do horário desde segunda-feira (17), a movimentação nos estabelecimentos continua abaixo do esperado devido à maior cautela dos consumidores em voltar a frequentar espaços públicos e as restrições no orçamento familiar.

"As pessoas em geral estão com menos dinheiro, há menos recursos circulando em relação à retomada do ano passado, não só no nosso setor, mas no comércio como um todo", explica Righetto.

Comércio

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante, pontua que o atual horário já contempla o atendimento de boa parte dos consumidores de forma satisfatória.

Assis Cavalcante Presidente da CDL Fortaleza "Poderíamos abrir um pouco mais cedo, mas o momento agora é de reivindicar o avanço do processo de vacinação".

Para Assis, as próximas liberações importantes são as de parques infantis e cinemas em shoppings. Ele ainda revela que, apesar de o fluxo de clientes ainda estar abaixo do desejado, os consumidores que estão indo às lojas estão comprando.

"Agora estamos nos preparando para o Dia dos Namorados, que é às vezes uma data até melhor que o Dia das Mães, com preços, prazo, promoções, frente de loja", indica.