Ampliação de horário para restaurantes permite retorno de 50% a 60% do setor

A volta do horário de funcionamento para o jantar após pouco mais de dois meses de impedimento deve possibilitar que entre 50% a 60% dos restaurantes voltem a funcionar presencialmente, estima a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE),

Conforme o presidente da entidade, Taiene Righetto, o setor pleiteava o funcionamento até as 23h, mas a medida já alivia a pressão sobre o segmento. "(Esse novo horário) ainda não é o ideal, não é o que precisamos para voltar com todo o setor, mas já representa uma grande esperança para todos nós".

Já o pleito de uniformização dos horários de restaurantes que funcionam em shoppings ou em ruas será atendido pelo decreto estadual que passa a valer na segunda-feira (17). Antes, os que funcionavam em centros comerciais abriam de 12h às 18h e, na rua, de 10h às 16h.

"Essa equiparação foi extremamente importante, até para não sobrecarregar os restaurantes que ficam nos shoppings. Assim a gente consegue pulverizar todo mundo", destaca Righetto.

As regras exigem ainda que os estabelecimentos respeitem o limite de até 50% da capacidade de atendimento. O presidente da Abrasel-CE pondera que os cuidados continuam e pede que a população esteja consciente dos protocolos e reforça o momento ainda exige cautela.

"A ampliação nos dá esperança de que conseguiremos, trabalhando firme com os protocolos e com campanhas, avançar até voltarmos a funcionar normalmente, tendo sempre em mente que nós estamos num momento diferente", arremata o presidente da Abrasel-CE.

NOVOS HORÁRIOS PARA AS REGIÕES DE FORTALEZA E SOBRAL

VALEM A PARTIR DE SEGUNDA (17), TODOS OS DIAS DA SEMANA

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h

Macrorregião de Fortaleza

Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama.

Macrorregião de Sobral

Acaraú, Alcântaras, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croata, Cruz, Forquilha, Frecheirinha, Granja, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa do Ceará.