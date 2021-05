Academias: novo decreto deve preservar cerca de 100 estabelecimentos, estima Sindfit-CE

O novo decreto de isolamento social com as academias autorizadas a funcionar até as 21h evitará que cerca de 100 estabelecimentos encerrem as atividades definitivamente na próxima semana, estima o Sindicato dos Estabelecimentos de Condicionamento Físico do Ceará (Sindfit-CE).

O novo horário para os estabelecimentos, que poderão funcionar até às 21h, vale a partir de segunda-feira (17).

O anúncio do decreto estadual feito pelo governador Camilo Santana na noite desta sexta-feira (14) superou o pleito do setor, que era ampliar o funcionamento - que era até 18h - para 20h.

De acordo com a presidente do Sindfit-CE, Juliana Sá, cerca de 300 empresas do ramo entraram para a estatística de mortalidade de negócios no Estado frente aos impactos econômicos da pandemia.

Conforme Juliana Sá, a decisão dará "mais fôlego ao setor", que foi pego "positivamente de surpresa".

Juliana Sá Presidente do Sindifit-CE "Foi de esperança para o setor. Nosso pleito era até as 20h, mas tendo em vista a redução no número de casos, sabíamos que seria possível. Foi uma surpresa bem positiva".

"Nós acreditamos que essa ampliação de horário vai dar mais um fôlego, porque semanalmente vemos academias jogando a toalha e fechando as portas", lembra a presidente do Sindfit-CE.

Práticas esportivas

Além da ampliação dos horários das academias, o novo decreto também vai autorizar a prática de esportes individuais e funcionamento de clubes e areninhas.

Novos horários para as macrorregiões de Fortaleza e Sobral

Valem a partir de segunda (17), todos os dias da semana

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h

Academias: Até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h

Macrorregião de Fortaleza

Acarape, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, General Sampaio, Guaiuba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Maracanaú, Maranguape, Miraíma, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu, Umirim, Uruburetama.

Macrorregião de Sobral

Acaraú, Alcântaras, Ararendá, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cariré, Carnaubal, Catunda, Chaval, Coreaú, Crateús, Croata, Cruz, Forquilha, Frecheirinha, Granja, Graça, Groaíras, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibiapina, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Massapê, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Moraújo, Morrinhos, Mucambo, Nova Russas, Novo Oriente, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Quiterianópolis, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Sá, Sobral, Tamboril, Tianguá, Ubajara, Uruoca, Varjota, Viçosa do Ceará