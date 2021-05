Novo decreto libera funcionamento de academias aos fins de semana

Em novo decreto que define as regras do isolamento social no Ceará, publicado neste sábado (1º) no Diário Oficial do Estado (DOE) academias foram autorizadas a voltar a funcionar, também, aos fins de semana.

A permissão, porém, demanda que a prática de atividade física seja individual e por agendamento, observados todos os protocolos de biossegurança.

Segundo o documento, o funcionamento das academias está autorizado de segunda a sexta-feira entre 6h e 18 horas e, aos fins de semana, até 15 horas — podendo ser até 17 horas se a academia for localizada em shopping.

Além disso, os estabelecimentos devem respeitar a capacidade máxima de 25% de atendimento simultâneo a clientes.

Academias em condomínios

Desde que agendadas, estão liberadas também as atividades físicas e esportivas individuais em academias de condomínios, hotéis e resorts. Estão proibidos o uso de quadras e campos para esportes coletivos (envolvendo mais de três pessoas) e o de piscinas, bem como o serviço de restaurantes, também, em áreas de piscinas.

Já o uso de demais espaços comuns e equipamentos de lazer de condomínios de praia e de uso misto (moradia e lazer), especialmente aqueles de temporada ou veraneio, permanecem vedados.

Atividade física individual

No período de que trata o decreto, entre os dias 3 e 9 de abril, está permitido o uso de espaços públicos abertos para a prática de atividade física e esportiva individual, vedada a prática esportiva coletiva, ou seja, que reúna mais de três pessoas.

Expectativa de mais ampliação

A presidente do Conselho Regional de Educação Física da 5º Região (CREF5-CE), Andréa Benevides, avalia que diante das restrições impostas, "nem todos os usuários estão tendo acesso devido à limitação de tempo e ocupação".

Para o próximo decreto, que deve ser divulgado no fim da próxima semana, a representante antecipa que o setor aguarda "maior flexibilização de horário".

Andréa Benevides Presidente do CREF5-CE "O CREF5-CE já enviou ofício ao governo do Estado pedindo liberação das atividades a partir das 5h30 até às 20h"

Essas mudanças, ainda segundo Andréa, são "viáveis". Na concepção da presidente do Conselho, a reabertura das academias, ocorrida no último dia 26 de abril, "mostrou que os espaços estão aptos a atender todos os protocolos de segurança". Andréa reforça ainda que essa abertura é vital para que os empresários do setor se restabeleçam.

O presidente da Associação Cearense de Personal Trainers (Acept), Rennê Mazza, também aprovou a liberação das atividades nos finais de semanas, mas endossa a avaliação da presidente do CREF ao avaliar que a flexibilização poderia ter ido além.

"Os segmentos de academias e assessorias acreditam que essa abertura [aos finais de semanas] foi importante, é um fôlego para o setor, mas a expansão dos horários também é necessária. Então, esperamos que no próximo decreto isso aconteça, caso não avancemos, será frustrante", pontua Mazza.

Para o representante, a abertura permitida no decreto anterior - com vigência válida a partir do dia 26 de abril - foi "fundamental para mostrar que todos os protocolos foram cumpridos à risca, sem que houvesse aglomeração ou outros incidentes".

Regras em vigor a partir desta segunda-feira (3):

Academias de ginástica podem funcionar das 6h às 18h;

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher de segunda a sexta-feira das 20h às 5h;

Atendimento presencial liberado para café da manhã a partir de 6h em padarias, supermercados e congêneres, valendo também no fim de semana;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes e barracas de praia, funcionam das 10h às 16h. Aos fins de semana, o funcionamento será das 10h às 15h;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funcionam das 12h às 18h. Aos fins de semana, abrem das 12 às 17h;

Toque de recolher, aos fins de semana, das 19h às 5h;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h;

Atividades físicas individuais podem ser realizadas em espaços públicos e abertos;

Aulas presenciais nas escolas estão permitidas até o 9º ano do ensino fundamental;

Igrejas e templos podem funcionar com 25% da capacidade, inclusive nos fins de semana.