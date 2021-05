Concursos e seleções públicas podem ser aplicados no Ceará, permite decreto estadual do Ceará

A partir da próxima segunda-feira (3), estão permitidos novamente no Ceará a realização de concursos e seleções públicas de forma presencial, conforme consta no mais recente decreto estadual, publicado neste sábado (1).

Conforme artigo 7 do documento, "poderão ser realizados concursos e seleção públicas destinadas ao preenchimento de cargos ou funções no serviço público, cabendo aos responsáveis pela organização a obediência a todas as medidas e cautelas sanitárias estabelecidas contra a disseminação da

Covid-19, buscando garantir a saúde de candidatos e demais pessoas envolvidas no procedimento".

Na noite da sexta-feira (30), o governador Camilo Santana anunciou novas regras de flexibilização das atividades econômicas e religiosas no Estado nos fins de semana.

Com a atualização das regras, comércio de rua, restaurantes e barracas de praia poderão abrir das 10h às 15h aos sábados e domingos. Os shoppings abrirão das 12h às 17h, incluindo praça de alimentação.

O lockdown permanece neste fim de semana (1º e 2 de maio), já que o novo decreto só vale a partir da segunda-feira (3). Aos sábados e domingos, haverá toque de recolher a partir das 19 horas.

Também foi liberado o atendimento presencial a partir de 6h em padarias, supermercados e congêneres, valendo também no fim de semana. As medidas anteriores referentes ao período de segunda a sexta-feira permanecem, incluindo toque de recolher das 20h às 5h.

Concursos em andamento

Entre os concursos previstos para este mês está o da Polícia Rodoviária Federal, com provas marcadas para o dia 9 de maio. Inicialmente, as avaliações aconteceriam em 28 de março, mas foram adiadas em decorrência do aumento de casos de Covid-19 no país.

O edital com os detalhes do certame foi publicado na quinta-feira (29) no Diário Oficial da União. A partir da próxima terça-feira (4), os candidatos poderão acessar os locais de prova, no site da banca organizadora.

A cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição na seleção, no entanto, poderá não ser a mesma onde o candidato realizará os exames, segundo adverte o edital.

Já neste domingo (2), acontecem as provas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para os cargos de Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ).

Já as provas para os cargos de Agente de Pesquisas por Telefone e Supervisor de Pesquisa, que aconteceriam no dia 9 de maio, foram adiadas para o dia 16 de maio.