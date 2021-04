Concurso da PRF divulga detalhes da aplicação das provas em 9 de maio

O edital sobre a aplicação das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi publicado. Os candidatos que se inscreveram no processo seletivo podem acessar os locais dos exames a partir do dia 4 de maio no site da banca organizadora.

Conforme o documento, que foi publicado nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU), os concorrentes poderão acessar as informações no cartão de inscrição, que será disponibilizado no endereço virtual da banca.

A cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição na seleção poderá não ser a mesma onde o candidato realizará os exames, adverte o edital.

O certame, com 1,5 mil vagas, registrou mais de 303 mil inscritos — um aumento de 134,60% se comparado à quantidade da última seleção para a instituição, realizada em 2018. Com jornada de 40 horas semanais, os salários chegam a quase R$ 10,3 mil, incluindo auxílio-alimentação.

Realização das provas

No edital está prevista a aplicação das provas no dia 9 de maio. Com duração de 4 horas e 30 minutos, os exames serão distribuídos aos participantes às 14h.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas portando os seguintes objetos:

caneta esferográfica de tinta preta; fabricada em material transparente;

comprovante de inscrição;

documento de identidade original.

Critérios de eliminação

O participante que durante a prova for flagrado utilizando os seguintes itens será imediatamente desclassificado do concurso público:

aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares; telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 e(ou) similar;

relógio de qualquer espécie;

alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico

fones de ouvido e(ou) qualquer; transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc;

óculos escuros;

protetor auricular;

lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;

qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc).

Protocolos de biossegurança

O edital do concurso pública estabelece uma série de regras para evitar o contágio pela Covid-19 durante a realização da seleção.

O candidato que informar que testou positivo para o novo coronavírus não poderá realizar os exames.

Uso de máscara e álcool

Os candidatos só poderão entrar nos locais de provas usando máscara de proteção. Além, disse cada participante deve levar o próprio recipiente de cor transparente contendo álcool em gel 70%. Não será permitido o compartilhamentos dos equipamentos entre os concorrentes.

A banca organizadora não distribuíra máscaras para os concorrentes nos locais de aplicações dos exames. Porém, haverá fracos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

O edital ainda permite que o participante também utilize, caso deseje, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis, luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos.

Medição de temperatura

A aferição de temperatura dos candidatos será realizada nos locais das provas. Pessoas com temperatura igual ou inferior a 37,5 °C poderão participar da seleção normalmente, porém, caso seja superior a esse número, o participante poderá ser encaminhado para realizar os exames em uma sala especial.

Confira o novo edital na íntegra.

Cronograma

Realização de provas objetiva e discursiva: 9 de maio;

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar da prova discursiva: 11 de maio;

Interposição de recursos contra gabarito e padrão preliminares: das 10h do dia 12 de maio às 18h do dia 13 de maio;

Divulgação de edital de resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva e padrão definitivo dessa: 31 de maio e 1º de junho;

Período para envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP): 15 a 21 de junho;

Período para entrega da documentação para o desempate de notas: 26 e 27 de agosto;

Matrícula - primeira convocação: 15 e 16 de setembro;

Matrícula - segunda convocação: 21 e 22 de setembro.

A PRF e a banca organizadora alertam que, se houver conveniência, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração. Caso isso ocorra, as entidades comunicarão a medida através de edital.