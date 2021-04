Concurso IBGE 2021 adia provas que seriam realizadas no dia 9 de maio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou as provas do dia 9 de maio para o fim de semana seguinte. A mudança no cronograma vale apenas para os candidatos das 6.175 vagas de agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisa. Dessa forma, o concurso tem como nova data o dia 16 de maio.

O aviso de adiamento da prova objetiva consta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30) com assinatura do presidente da Fundação IBGE, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto.

Conforme o documento, a alteração nas datas se justifica na "necessidade de garantir espaços suficientes e adequados para a biossegurança dos candidatos", tendo em vista o cenário de alta transmissão da Covid-19.

Por outro lado, a aplicação das provas para Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ) permanecem para o próximo domingo (2). Estes dois cargos oferecem 5.623 e 552 vagas, respectivamente.

Veja os detalhes do novo cronograma

11/5/2021

Divulgação da demanda de candidatos por vaga

16/5/2021

Aplicação da prova objetiva

17/5/2021

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva

18 e 19/5/2021

Das 10 horas às 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)

Período para a interposição de recursos quanto às questões formuladas e(ou) aos gabaritos preliminares divulgados

27/5/2021

Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e dos gabaritos oficiais definitivos da prova objetiva

28/5/2021

Divulgação do edital de resultado provisório da análise do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência

31/5 e 1º/6/2021

Período para a interposição de recurso contra o resultado provisório da análise do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência

Das 10 horas às 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)

14/6/2021

Divulgação do edital de resultado final da análise do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência e de resultado final no processo seletivo simplificado

Conteúdos das provas

Agente de pesquisas por telefone

Língua Portuguesa (25);

Matemática e Raciocínio Lógico (dez);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Conhecimentos Gerais (20).

Supervisor de pesquisa

Língua Portuguesa (15);

Noções de Administração e Situações Gerenciais (15);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Conhecimentos Específicos (25).