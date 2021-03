Novo concurso público do IBGE oferta 6.500 vagas temporárias para níveis médio e superior

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quarta-feira (10) os editais do concurso público para preenchimento de 6.500 vagas temporárias. As inscrições serão realizadas entre 11 a 26 e 31 de março. Já a remuneração mensal varia de R$1.345 e R$5.100 para cargos de níveis médio e superior.

O concurso terá quatro editais, sendo um para cada cargo, e duas bancas organizadoras: Cebraspe e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Vagas

Sob responsabilidade do Cebraspe, ficarão as provas para os seguintes cargos:

Já o IBFC assumirá o certame para supervisor de pesquisa, que oferece 25 vagas para nível superior. O edital ainda não foi publicado.

Requisitos

O agente de pesquisa por telefone precisa comprovar experiência de um ano em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.

O supervisor de pesquisa deverá ter formação em alguma das seguintes áreas: Geral, Gestão, Suporte Gerencial e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Salários

R$1.387,50 - agente de pesquisas e mapeamento;

R$1.345 - agente de pesquisas por telefone;

R$3.100 - supervisor de coleta e qualidade; e

R$5.100 - supervisor de pesquisa.

Outros benefícios

Auxílio-alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais

Tempo de contrato

Até um ano, cabendo prorrogação de contrato.

Inscrições

Serão abertas às 10h desta quinta-feira (11) no site do Cebraspe e do IBFC. Até as 23h59 do dia 26 de março para agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade; e até as 23h59 do dia 31 de março para o agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisa.