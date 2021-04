Com novo decreto, ocupação média dos hotéis de Fortaleza pode subir a 30%

Com o anúncio do fim do isolamento social rígido aos fins de semana em Fortaleza, a ocupação dos hotéis deve chegar a 30% no Ceará, projeta o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (Abih-CE), Régis Medeiros. O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (30) maior flexibilização das atividades econômicas.

O novo decreto, que passa a valer a partir da próxima segunda-feira (3), permite a abertura do comércio de rua e restaurantes aos sábados e domingos no mesmo horário liberado na semana, das 10h às 15h. Os shoppings abrirão das 12h às 17h, incluindo praça de alimentação. As regras para funcionamento durante a semana foram mantidas

O presidente da Abih, Régis Nogueira, explica que o nível da ocupação deve crescer com o maior funcionamento dos restaurantes e barracas de praias. Atualmente, a ocupação está em torno de 20% e, no lockdown, chegou a ser menos de 10%.

Régis Nogueira presidente da Abih-CE “Agora, estamos caminhando para a casa dos 30%, que é um bom número diante da situação atual, é um positivo de recuperação, mas ainda longe de uma normalidade. Nesta época do ano, a taxa chegava a superar os 50% de ocupação”.

“O lazer para turistas é frequentar restaurantes, barracas de praias, então com essa decisão, pode ser um maior estímulo para que haja mais viagens para o Ceará. As pessoas estão loucas para viajar, então quando solta um pouquinho e tem o que fazer, as pessoas já querem vir”, detalha.

Alívio com o BEm

Nesta semana, o Governo Federal lançou a nova edição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), que permite a suspensão de contratos de trabalho e redução de jornadas e salários de funcionários. A medida, de acordo com Nogueira, também deve trazer certo alívio ao setor.

“Os hotéis estão sem caixa, a situação financeira está muito difícil, o que havia de reserva já foi usado. Não temos dinheiro nem para despedir um funcionário, então o programa vai ajudar a segurar um pouco as despesas com folha de pagamento dessas empresas”, pondera.