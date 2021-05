Shoppings, academias e restaurantes: veja o que funciona no Ceará neste fim de semana

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira (14) a ampliação do horário das atividades nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral. As novas regras, contudo, só valerão a partir da segunda-feira (17). Portanto, neste fim de semana, permanecem as restrições definidas no decreto vigente ainda até domingo (16).

Neste sábado (14) e domingo (15), os shoppings ficam abertos das 12h às 17 horas, incluindo a praça de alimentação.

Veja o que abre neste fim de semana no Ceará:

Shoppings e praça de alimentação

Horário: 12h às 17h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Comércio de rua, restaurantes e barracas de praia

Horário: 10h às 15h

Capacidade: 40% de atendimento simultâneo

Igrejas

Horário: celebrações somente até as 17h

Capacidade: 25% de capacidade

Academias

Horário: até as 15h / Em shoppings: até as 17h

Orientações: funcionamento com horário marcado, respeito ao limite de 25% de capacidade e protocolos de biossegurança

Autoescolas

Horário: 6h às 15h, mediante a agendamento

O QUE MUDA A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Na segunda-feira (17), passa a valer, então, o decreto anunciado hoje. Além do funcionamento das atividades durante a semana, incluindo os sábados e domingos, haverá relaxamento do toque de recolher.

Veja como ficarão os novos horários nas macrorregiões de Fortaleza e Sobral:

Comércio de rua: 10h às 19h

Comércio em shopping: 12h às 21h

Restaurantes: 10h às 21h

Academias: até as 21h

Toque de recolher: 22h às 5h