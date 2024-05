Restaurantes do Ceará preveem faturar 20% a mais no Dia das Mães

A maioria dos restaurantes cearenses está otimista com o Dia das Mães, uma das datas mais aquecidas para o setor. Segundo pesquisa da Abrasel, 58% dos estabelecimentos preveem um faturamento 20% maior em comparação com a data comemorativa do ano passado.

Em março, caiu para 33% a fatia de restaurantes que assinalaram prejuízo. Ainda conforme a pesquisa, 44% das empresas encerraram março em equilíbrio e 23% lucraram.

"Apesar da queda no número de empresas realizando prejuízo, ainda temos muitas empresas sem realizar lucro - e não podemos esquecer que este número ainda é extraordinariamente alto. Mas há boa expectativa para que o Dia das Mães seja uma data com bom movimento e ajude a melhorar este quadro de muita incerteza", avalia Taiene Righetto, presidente da Abrasel-CE.

