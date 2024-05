Juros do cartão de crédito aumentaram; e agora?

E a recente notícia que vem tomando conta dos jornais é o aumento da taxa de juros do cartão de crédito. A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito teve um aumento de 9,4 pontos percentuais (p.p.) no mês de março.

Depois de dois meses consecutivos de queda, o indicador divulgado pelo Banco Central voltou a subir, alcançando o patamar de 421,3% ao ano. Esses dados foram publicados pelo BC no boletim de Estatísticas Monetárias e de Crédito.

No caso do parcelado, o juro passou de 188,9% para 190,6% ao ano entre fevereiro e março. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 85,1% para 87,0%.

Neste cenário de aumento de juros podemos, imediatamente, ficar apreensivos e com muitas dúvidas: a Economia está piorando? Mas o Governo não limitou os juros em 100% da dívida?

Como isso me afeta?

Importante, em primeira instância, entendermos a representatividade deste aumento. Ainda que significativo, pois o rotativo aumentou sua taxa anual de 411,9% em fevereiro para 421,3% em março.

Em janeiro deste ano, o Governo limitou a taxa de juros do cartão de crédito rotativo para o máximo de 100% sobre a dívida original, ou seja, uma dívida de 1 mil reais, por exemplo, poderá ter no máximo 1 mil reais de juros. Então porque ainda está em 421,3%?

Basicamente porque a limitação dos juros deu-se para compras a partir de janeiro deste ano. Assim, as altas taxas ainda representam parcelamentos anteriores a 2024.

O que esperar?

Ficar atento a este sobe e desce de juros é essencial, sempre relacionado com a Economia brasileira e a Economia mundial, com grandes potências em crise e o Brasil com tendência de queda de juros básicos – Taxa Selic.

Além disso, o endividamento, segundo o Banco Central, continua estável, principalmente devido a restrições de oferta de crédito e a melhor disciplina das pessoas nas suas compras.

O que fazer, então? Enfim, é melhor você ficar atento a algumas sugestões que podem auxiliar suas finanças:

Evite juros, evite parcelamentos. Para não cair nos riscos de ter que pagar juros exorbitantes, o ideal é evitar ao máximo os parcelamentos, pois este pode ser o estágio inicial do endividamento. Entenda a dívida e não a parcela que irá pagar.

Pague a fatura total. Se você não está conseguindo quitar sua fatura mensal do cartão de crédito, isso indica que você comprou mais que sua renda, exatamente por entender que mais um a parcela de 50 reais não faz diferença. Grande ilusão.

Utilize cartão para compras não recorrentes. Usar seu cartão de crédito para compras de supermercado, para alimentação ou badalações é o princípio da desorganização financeira, pois, acreditem, ainda que digam que a vantagem de milhas é importante, se você não reservar o dinheiro que iria pagar a vista, essa conta nunca vai fechar.

Sabemos, portanto, que não existem milagres na gestão financeira pessoal. Ganhar mais e/ou gastar menos sempre funciona. Tenha coragem e olhe para suas dívidas.

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil