Cachaça de Viçosa do Ceará recebe selo de Indicação de Origem

Alô, amantes da cachaça! O município de Viçosa do Ceará e sua cidade sede, conhecida como a capital cearense da cachaça, receberam no dia 24 de abril de 2024 a aprovação de Indicação Geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na espécie de Indicação de Procedência (IP). É a 123º IG registrada pelo instituto.

O selo que atesta o impacto histórico, a qualidade e a confiabilidade da cachaça de Viçosa do Ceará trará mais visibilidade ao município, contribuindo para incentivar o seu já dinâmico setor de turismo.

A cachaça de Vilosa do Ceará é altamente consumida no Ceará e em todo o país. E até no exterior.

O reconhecimento da Indicação Geográfica servirá também para validar o município de Viçosa do Ceará como um produtor de excelência que entrega um produto de qualidade única e que proporciona ao consumidor uma rica experiência. Para essa certificação conferida pelo INPI< é levado em conta um conjunto de critérios técnicos que avaliam o processo produtivo, confirmando que a localidade territorial é referência a nível nacional e internacional, agregando valor ao produto.

Até chegar ao tão sonhado reconhecimento, os produtores passaram por diversas etapas assessoradas pelo Sebrae, iniciando com a formalização de uma associação, desenvolvimento de cadernos técnicos com delimitação geográfica, descrição do produto e da matéria-prima, controles de produção, garantindo assim a procedência do produto.

O processo de produção da cachaça em Viçosa do Ceará -- segundo registros históricos - começou por volta século XVII, e com ao passar dos anos o município cearense tornou-se referência na produção de alta qualidade. Por volta dos anos 1800 já se produzia no município a cachaça de alambique, envelhecida em tonéis de madeiras nobres.

O contato direto da cachaça com a madeira proporcionara um aroma e um sabor particulares ao produto, além de que o processo de envelhecimento da cachaça nos tonéis reduz de forma lenta e continuada o teor alcoólico da bebida. As técnicas e tradições que foram passadas de pai para filho sobre a produção da cachaça são a riqueza cultural do município e a fonte de renda para muitas famílias até os dias atuais. Não é à toa que Viçosa do Ceará é a terra da boa cachaça.

A propósito: no próximo dia 30, e até 1 de junho, será realizado, mais uma vez, o Festival Viçosa, Mel e Cachaça, o evento que celebra e enaltecer a cultura local, destaca a tradição no preparo da cachaças de alambique, a valoriza o mel e todos os produtos derivados da cana-de-açúcar.

O festival, que é realizado pela Prefeitura de Viçosa do Ceará com o apoio do Sebrae e a Artfully, contará com atrações musicais de renome nacional, entre os quais Jorge Aragão e Diogo Nogueira.