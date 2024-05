M. Dias Branco doa 21 tons de alimentos a vítima de enchentes no RS

Uma das marcas de massas e biscoitos da cearense M. Dias Branco, a Isabela, informa que disponibilizou a entrega emergencial de 21 toneladas de alimentos para os desabrigados pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Os produtos começarão a ser entregues assim que houver condições de retirada no Centro de Distribuição da marca instalado em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, cujo acesso rodoviário, neste momento, está comprometido.



A M. Dias Branco, que tem uma planta industrial em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, está mapeando os funcionários que tiveram suas moradias afetadas e oferecerá, também emergencialmente, apoio financeiro, cesta de alimentos e atendimento psicológico.



De acordo com a M. Dias Branco, a planta de Bento Gonçalves (fábrica e moinho de trigo) e o Centro de Distribuição não foram danificados pelas fortes chuvas, mas o acesso às instalações é difícil.

“Estamos focados em garantir a segurança dos colaboradores e em apoiar as famílias atingidas”, afirma Maria Nolasco, coordenadora de Responsabilidade Social da M. Dias Branco.



Líder em vendas em Biscoitos na Região Sul do Brasil, de acordo com a Nielsen (Jan/Fev 2023), a marca Isabela, que pertence ao portfólio da M. Dias Branco, atua no mercado há mais de 60 anos.

A marca é Top of Mind de massas e biscoitos há mais de 30 anos consecutivos, segundo a Revista Amanhã (RS) e foi contemplada como a marca preferida e mais lembrada na categoria Biscoitos do Prêmio Marcas de Quem Decide em 2024, segundo o Jornal do Comércio, de Porto Alegre.