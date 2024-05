Leilão da Receita Federal em SP tem roupas e celulares a partir de R$ 500; saiba como participar

A Alfândega da Receita Federal no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, realizará um leilão no dia 28 de maio com mercadorias apreendidas e abandonadas em diversas cidades de São Paulo. Ao todo, são 245 lotes.

Entre os produtos há equipamentos eletrônicos, bolsas, automóveis e uma esmeralda bruta. Os lances iniciais variam de R$ 100 a R$ 115 milhões.

Já os lotes com celulares custam a partir de R$ 500. Há ainda produtos de luxo, como bolsa Gucci, calçados Hermès e óculos de sol Balenciaga.

ITENS DISPONÍVEIS

No site da Receita Federal, há os seguintes produtos listados no leilão:

Fone de ouvido;

Roupas;

Bolsas;

Calçados;

Óculos de sol;

Tênis;

Espelho;

Panelas;

Xícaras;

Jogo de talher;

Copos;

Processador de alimentos;

Balança eletrônica;

Cadeira de roda elétrica;

Componentes eletrônicos;

Disco de vinil;

Itens decorativos;

DVDs e CDs;

Bijuterias;

Celulares (Motorola, Samsung, Apple e Xiaomi);

Peças e acessórios para veículos;

Babá eletrônica;

Mala de viagem;

Caminhão;

Caminhonete;

Câmera fotográfica;

Câmera de segurança;

Microondas;

Geladeiras;

Microfone;

Máquina de cortar cabelo;

Video game;

Livros;

Relógio digital;

Pedra preciosa.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO

Pessoas físicas que desejam participar do leilão devem ser maiores de 18 anos ou pessoa emancipada; ser inscrita no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já pessoas jurídicas devem ter adastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) e o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

O período para apresentação de propostas terá início no dia 23, às 8h, e se encerrará no dia 27, às 21h. A apresentação dos lances será feita no dia 28, às 10h. Todo o processo ocorrerá Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).