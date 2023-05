Gasolina é encontrada de R$ 5,45 em postos de Fortaleza após anúncio de redução da Petrobras

O reajuste no preço do combustível, anunciado pela Petrobras esta semana, após a mudança na política de preços da companhia, começou a ser aplicado nas bombas nos postos em Fortaleza. Na Capital, o litro da gasolina comum é encontrado com preços mais baratos, chegando por exemplo a R$ 5,45. Mas a queda nos valores, de modo geral, ainda é leve.

Na manhã deste sábado, o Diário do Nordeste percorreu alguns postos da Capital. Neles o valor o litro da gasolina varia entre R$ 5,45 e R$ 5,59.

Os postos percorridos ficam nas avenidas: Pontes Vieira, Barão de Studart, Santos Dumont, Rogaciano Leite, Engenheiro Santana Júnior, Torres Câmara e José Lourenço.

Legenda: Posto na Av. Engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Em pesquisa na sexta-feira (19), o Diário do Nordeste constatou que o preço da gasolina já tinha caído até R$ 0,30 em alguns estabelecimentos de Fortaleza.

Anúncio de redução

A constatação da queda de preços ocorre dias após a Petrobras anunciar a redução de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro da gasolina para as distribuidoras, totalizando queda de R$ 0,40.

Nesta semana, a Petrobras informou a mudança na política de preços da companhia com a substituição da Política de Paridade de Importação (PPI) por uma nova estratégia de precificação dos combustíveis vendidos nas refinarias.

Apesar do anúncio da redução, a Petrobras pondera que o valor do combustível repassado ao consumidor tem influência de outros componentes na composição do preço final, como distribuidora e revenda, além de custos logísticos e outros.