Preço da gasolina cai até R$ 0,30 por litro em postos de Fortaleza; veja locais

Diferentemente dos aumentos, geralmente, os reajustes para baixo repassados pela Petrobras demoram a chegar nas bombas. Desta vez, contudo, já é possível observar queda de R$ 0,10 a R$ 0,30 no valor do litro da gasolina em postos de combustíveis de Fortaleza.

O Diário do Nordeste percorreu quatro estabelecimentos na manhã desta sexta-feira (19). Na quarta-feira (17), os mesmos locais haviam sido visitados pela reportagem. No levantamento, o preço total mais barato identificado foi de R$ 5,49.

O alívio ocorre três dias após a estatal anunciar a redução de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro da gasolina para as distribuidoras, totalizando queda de R$ 0,40.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 7 e 13 de maio, o preço médio da gasolina no Ceará estava em R$ 5,82. Entretanto, os dados do órgão nem sempre correspondem aos preços relatados pelos consumidores.

Por serem amostras distintas, não é possível fazer uma comparação entre os valores registrados pelas pesquisas do Diário do Nordeste e da ANP.

O processo para a diminuição do custo chegar à ponta depende do estoque e do distribuidor de cada empreendimento. Questionado sobre as previsões de queda, o assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, disse não ser possível estimar se ocorrerá o repasse da baixa da gasolina.

“A gasolina pura é acrescida do etanol, e a Petrobras não é o único player no mercado. Ela representa na faixa de 65% a 70%, mas existem outros fornecedores”, afirma. Ele acrescentou, ainda, que a mistura com etanol representa quase 30% da composição do valor do combustível.

