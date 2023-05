O que é a nova política de preços da Petrobras? Veja ponto a ponto

A Petrobras anunciou nesta semana a substituição da Política de Paridade de Importação (PPI) por uma nova estratégia de precificação dos combustíveis vendidos nas refinarias.

A ideia, de acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prates, é “mitigar a volatilidade” dos reajustes, mas ainda não foi explicado como será o novo cálculo para a definição dos valores.

O que se sabe até o momento é que o câmbio e os preços do petróleo no mercado internacional continuarão a influenciar os preços internamente. A diferença é que agora, outros elementos também entrarão na conta - justamente na tentativa de que os preços internamente sofram menos com as flutuações na cena externa.

Veja algumas perguntas e respostas sobre o tema:

A redução nos preços é por causa da nova política?

Não. Especialistas explicam que a redução da gasolina A e do diesel A nas refinarias está atrelada ao arrefecimento do câmbio e do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Essa redução na cena externa abriu espaço para que os combustíveis sofressem esse reajuste de -12,6%, no caso da gasolina, e de -12,8%, no caso do diesel.

Como será o novo cálculo para definição dos preços?

A Petrobras, apesar do anúncio da nova “estratégia comercial”, conforme as palavras do próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ainda não detalhou como será o novo cálculo.

A estatal disse apenas que serão utilizadas duas referências de mercado: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado, e o valor marginal para a Petrobras.

Jean Paul Prates deixou claro, porém, que a PPI ainda influenciará os preços dos combustíveis praticados internamente, porém a ideia é que ele seja apenas um dos elementos de influência, portanto o impacto das flutuações externas no ambiente interno deve ser reduzido.

A nova política é ruim para a Petrobras?

Após o anúncio da nova estratégia comercial da Petrobras, o mercado financeiro prontamente reagiu. Os papéis da empresa subiram e a estatal encerrou a terça-feira (16) com destaque positivo no Ibovespa.

Especialistas avaliam que o mercado reagiu positivamente ao anúncio porque os investidores entendem que, na verdade, o cenário externo continuará influenciando nos preços dos combustíveis.

A nova política vai deixar a gasolina mais barata?

A ideia do Governo Federal é que, com a nova política, seja possível conter os efeitos de fortes elevações do câmbio e do preço do petróleo no mercado externo nos preços dos combustíveis.

O presidente da Petrobras reforçou, durante o anúncio, porém, que a companhia não deve sofrer prejuízos, o que reforça o PPI ainda como um componente no cálculo do preço dos combustíveis.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE