Após anúncio da Petrobras, saiba quando o preço da gasolina deve baixar no Ceará

A gasolina e o diesel vendidos ao consumidor cearense devem ficar mais baratas nos próximos quatro ou cinco dias, após a Petrobras anunciar reduções de 12,6% nos preços da gasolina e de 12,8% nos preços do diesel nas refinarias. Os percentuais foram divulgados pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (16).

Para o consultor na área de Petróleo e Gás, Bruno Iughetti, apesar da estimativa de que a redução ocorra até o fim desta semana, ainda não é possível precisar o quão mais barato os combustíveis estarão nas bombas localmente, isso porque há a “influência de outros componentes na composição do preço final, como distribuidora e revenda”, além de custos logísticos e outros.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) foi procurado para se posicionar sobre o tema e a reportagem aguarda retorno.

De acordo com Jean Paul Prates, a redução de 12,6% no preço da gasolina nas refinarias (antes da mistura com etanol) representa uma redução de R$ 0,40 por litro. No caso do diesel nas refinarias (antes da mistura com biodiesel), a redução de 12,8% representa R$ 0,44 a menos.

O presidente da Petrobras disse ainda que, "caso todas as outras parcelas (componentes) se mantenham fixas", o preço da gasolina, considerando o mais recente preço médio do combustível no País "cairá de R$ 5,49 para R$ 5,20".

O valor é o mais recente divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No caso do diesel S10, o preço iria de R$ 5,57 para R$ 5,18.

O anúncio da redução ocorre juntamente com a divulgação de uma nova política de preços da Petrobras, em substituição à Política de Paridade de Importação (PPI), implementada pela estatal em 2016. De acordo com Prates, essa nova estratégia garantirá “mais previsibilidade” e sobretudo “menos volatilidade” para os preços ao consumidor final.

‘Reduções não são efeito de nova política’

Especialistas pontuam, porém, que essas reduções anunciadas não significam um reflexo da nova política da Petrobras.

Iughetti detalha que a redução nos preços está atrelada à queda do preço do barril de petróleo no cenário internacional e ao recuo do câmbio. "Esses dois fatores é que indicam o movimento de alta ou de redução. Nesse caso, há redução de preços".

Bruno Iughetti Consultor na área de Petróleo e Gás Mas nós podemos afirmar que os efeitos dessa queda serão sentidos, porque a partir de amanhã teremos o início desse movimento. Então em no máximo 4 ou 5 dias, haverá queda nas bombas. É importante lembrarmos que no Ceará há os impactos do custo de transporte e outros"

Robson Gonçalves, economista e professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas (FGV), corrobora que as reduções nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias representam uma resposta à recente queda do dólar. "É como se a Petrobras primeiro fizesse uma adequação aos preços internacionais para depois mudar sua política, passando para uma política baseada em custos". Ele lembra que o dólar está hoje próximo de R$ 4,91. "Há poucos meses estava acima de R$ 5", avalia Gonçalves.

"Essa redução de preços certamente afeta a lucratividade da Petrobras. Nós vamos aguardar para saber como os acionistas vão reagir", diz.

Na manhã desta terça, as ações da estatal dispararam após o anúncio de mudança na política de preços. Perto das 12h, os papéis da empresa apresentavam uma valorização de 4,52%, a R$ 26,84.

