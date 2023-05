Petrobras anuncia redução no valor da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou a redução do valor dos combustíveis, após a mudança na política de preços da companhia, nesta terça-feira (16). Segundo o presidente Jean Paul Prates, a gasolina vai ter redução de 12,6%, o diesel de 12,8% e o GLP de 21,3%.

A expectativa é de que a mudança seja sentida pelo consumidor já a partir desta quarta (17).

De acordo com a estatal, a redução será de R$ 0,44 por litro no preço médio de venda do diesel A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R4 3,02 por litro. Já a gasolina A reduzirá R$ 0,40 por litro.

Cálculo da Petrobras

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos de combustíveis, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba.

Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes utilizados na composição, o preço médio ao consumidor final pode chegar ao valor de R$ 5,20 por litro.

A Petrobras lembra, porém, que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado ainda por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

