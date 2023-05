Petrobras anuncia fim da paridade do preço dos combustíveis com dólar e mercado internacional

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (16), o fim da paridade de preços de petróleo com o dólar e o mercado internacional. Os combustíveis derivados, como a gasolina e o diesel, serão os principais alvos da mudança.

A regra vigorava no Brasil desde 2016, com o preço dos produtos citados acompanhando as oscilações internacionais no mercado interno. Por conta disso, não havia intervenção do governo para tentar preços menores dentro do País.

"Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", comunicou a Petrobras.

"Com essa estratégia comercial, a Petrobras vai ser mais eficiente e competitiva, atuando com mais flexibilidade para disputar mercados com seus concorrentes. Vamos continuar seguindo as referências de mercado, sem abdicar das vantagens competitivas de ser uma empresa com grande capacidade de produção e estrutura de escoamento e transporte em todo o País", disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em comunicado da companhia.

Duas referências

A nova estratégia, segundo informou a Petrobras, usa duas referências de mercado: o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado, e o valor marginal para a Petrobras.

Conforme a companhia, "o custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos".

Já o valor marginal é "baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e/ou dos petróleos utilizados no refino".

No fim, a Petrobras informou que a mudança possibilita a flexibilidade de preços mais competitivos, tornando a disputa mais forte com outros comercializadores de combustíveis no Brasil, como é o caso de distribuidores e importadores.

Apesar disso, a empresa não revelou qual fórmula será utilizada para definir que peso será colocado em cada fator.

Anteriormente, o presidente Lula (PT) já havia citado o desejo de mudar a política da Petrobras de atrelar os preços locais às taxas internacionais. No caso, seria uma tentativa de tornar o combustível mais barato em solo brasileiro.