Expoece 2023 ocorre com mais de 5 mil animais expostos em Fortaleza

A 67ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial do Ceará (Expoece) ocorre neste mês de novembro, entre os dias 12 a 19, no Parque de Exposições Governador César Cals, localizado no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O evento conta com a exposição de mais de 5 mil animais de diversos estados do Brasil, além de contar com a venda de diversos pratos da culinária regional e nacional.

Assim, a partir de amanhã (12), o público do Ceará pode acompanhar as tendências de feiras do segmento agropecuário. Dentre os animais, há:

Aves;

Bovinos;

Caprinos;

Equinos;

Ovinos.

O número de animais expostos teve um aumento de pelo menos 25%, em relação a 2022, saindo de aproximadamente 4 mil para 5 mil. Na programação, haverá o ranch sorting, uma prova equestre em que os participantes precisam separar o gado de um curral para outro. A dinâmica é originada do trabalho de fazenda.

Além disso, também terá concursos de raças de boi, cavalos e cabras. Já para quem gosta de churrasco, haverá a venda de pratos da culinária regional e nacional, como rapadura, tapioca e churrasco preparado no fogão a lenha.

Braga Almeida Presidente da Associação dos Criadores do Ceará (ACC) “A Expoece é hoje no Estado do Ceará a exposição agropecuária que reúne o maior número de animais num único espaço, levaremos aproximadamente cinco mil animais para a edição desse ano. Na região nordeste ficamos atrás apenas de duas exposições realizadas no Rio Grande do Norte e na Bahia. Por isso, nós que fazemos a Associação dos Criadores do Ceará, acreditamos em um significativo aumento no volume de negócios gerados nos oito dias da Expoece 2023”.

Expoece 2023

A Expoece é a maior exposição agropecuária do Ceará, em número de animais, sendo uma das três maiores da região nordeste. Desde 1954, está inserida no calendário de eventos tradicionais da capital cearense.

Nesta edição, a exposição conta também com uma parceria com projetos de assistência animal no campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC) e no bairro da Sapiranga. A 2ª Feira de Adoção Pet estimula a adoção de animais resgatados.

O evento foi realizado pela Associação de Criadores do Ceará (ACC), com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae), da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, da Enel e do Banco do Nordeste.