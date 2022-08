Entenda por que o preço do diesel S-10 no Ceará é o mais caro do Nordeste

O Ceará possui o valor médio mais alto do diesel S-10 no Nordeste. Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), em julho último, esse combustível, utilizado para abastecer caminhões e ônibus, foi comercializado a R$ 8,06 por litro.

Já o etanol (R$ 6,07) e o diesel comum (R$ 7,99) vendidos em postos cearenses aparecem como segundo colocados como os mais caros da região. A gasolina vendida no Ceará, contudo, é a quarta mais alta do Nordeste (R$ 6,86), atrás da Bahia (R$ 6,69), do Piauí (R$ 7,27) e do Maranhão (R$ 6,95).

Para o levantamento, foram considerados os valores estabelecidos em 21 mil lojas credenciadas da companhia Ticket Log em todo o País.

Recentemente, ambos os tipos de diesel sofreram escaladas de preços em razão da pressão da demanda internacional, ultrapassando o custo da gasolina. Veja o ranking do diesel S-10 nos estados do Nordeste:

Ceará: R$ 8,06

Maranhão: R$ 7,95

Alagoas: R$ 7,94

Sergipe: R$ 7,91

Piauí: R$ 7,88

Rio Grande do Norte: R$ 7,88

Paraíba: R$ 7,78

Bahia: R$ 7,76

Pernambuco: R$ 7,63

Por que o diesel é mais caro no Ceará?

De acordo com o consultor na área de gás e petróleo, Bruno Iughetti, a definição do valor está ligada ao processo de comercialização do combustível até chegar à ponta. “Tanto a gasolina quanto o diesel sofrem os impactos decorrentes de um maior custo de logística de abastecimento”, explica.

Já economista e conselheiro Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Davi Azin, acredita que o preço praticado no Nordeste reflete toda a carga tributária sobre o diesel, incluindo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“No Ceará, esse cenário não é distante. O Estado tinha um dos ICMS mais elevados do Brasil. Então, realmente o preço não tem como não ser repassado para o produto no final”, avalia.

Em 29 de junho, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) aprovou a nova forma de cálculo da alíquota do diesel pelo ICMS.

Válida a partir daquela data, a mudança determina que esse imposto seja calculado sobre uma base cerca de 50% menor do que o custo de revenda nas bombas, considerando a média móvel de preços praticados ao consumidor final dos últimos 60 meses.

O que esperar do preço do diesel?

Para o consultor na área de gás e petróleo Bruno Iughetti, a tendência é de estabilização a partir de agosto. "Com a crise, em especial na Europa, decorrente de maior demanda e da redução da oferta de diesel devido à guerra na Ucrânia, a tendência no mercado brasileiro é de estabilização de preço para os próximos 60 dias", avalia.

"Trazendo, assim, a cotação do diesel em equilíbrio com o preço de paridade de Importação (PPI). Atualmente, 20% do diesel consumido no Brasil dependem de importações por falta de refinarias suficientes para processar o petróleo produzido aqui", observa.

Qual a diferença do diesel comum para o S-10?

Conforme a cartilha da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a principal diferença é a redução do teor de enxofre, por meio da utilização de sistemas de pós-tratamento sensíveis à substância.

Portanto, o diesel S-10 é menos poluente por ter baixo teor de enxofre. Por esse motivo, passou a ser obrigatório para o transporte rodoviário de carga e de passageiros fabricado a partir de 2012, em cumprimento às leis de emissões do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos (Proconve P7).

Além disso, possui vantagens como a redução das emissões de material particulado (poeiras e fumaças), menor desgaste dos anéis e cilindros, com aumento da vida útil, e menor deterioração do óleo lubrificante.

Posso abastecer com o diesel comum para economizar?

Segundo a Anfavea, é desaconselhável utilizar o diesel comum em um motor feito para o S-10. Dentre os efeitos, está o risco do aumento das emissões, entupimento do catalisador e filtro, formação de depósitos, carbonização do motor, aumento do consumo de combustível, redução da vida útil do veículo, entre outros problemas.

Etanol está mais barato

Segundo o diretor-geral da divisão de frota e mobilidade da Edenred Brasil, responsável pela pesquisa, Douglas Pina, a Bahia foi o único estado em todo o território nacional a apresentar redução no preço do litro do diesel comum e do tipo S-10.

"Seguindo a tendência de meses anteriores, o Piauí permanece no topo do ranking da gasolina com o preço médio mais caro de todo o País. A gasolina, quando comparada ao etanol, segundo o IPTL, é o combustível economicamente mais vantajoso para abastecimento em todos os Estados nordestinos", destaca.

O economista e conselheiro Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Davi Azin, aponta que o etanol é uma alternativa para os consumidores, mas pondera, todavia, ser necessária uma análise de compensação antes de optar pelo outro combustível. Veja o ranking do etanol no Nordeste:

Rio Grande do Norte: R$ 6,13 Ceará: R$ 6,07 Maranhão: R$ 6,06 Pernambuco: R$ 5,94 Sergipe: R$ 5,87 Alagoas: R$ 5,81 Paraíba: R$ 5,62 Bahia: R$ 5,61 Piauí: R$ 5,55.

