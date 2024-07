Enel vai construir quatro novas subestações no Ceará; veja locais

A Enel Distribuição Ceará irá construir quatro novas subestações até 2026. Uma delas, na cidade de Iracema, no Vale do Jaguaribe, já está em processo de implementação. As outras são duas em Fortaleza e uma em Barroquinha - no noroeste do Estado, divisa com o Piauí.

A ação faz parte do programa de investimentos da empresa que prevê R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão. Na média anual o valor será em torno de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

Segundo o presidente da companhia no Ceará, José Nunes Almeida, além dessas novas construções, ao outras 10 subestações já existentes também receberão atenção e investimento. Com isso, a ação deve beneficiar cerca de 2 milhões de consumidores.

Elas (as subestações) estão sendo ampliadas e modernizadas. A ampliação de uma subestação para o sistema elétrico, muitas vezes tem o mesmo peso da construção de uma nova subestação, então nós teremos obras de reforço e de melhoria da qualidade em todas as regiões do Estado". José Nunes Presidente da Enel Ceará

Legenda: Presidente Enel Ceará, José Nunes, reforçou compromisso com atendimentos mais céleres Foto: Ana Pinho

Além disso, o presidente ressaltou que outras medidas estão contempladas nesses recursos, como a construção de uma base nova no bairro Jacarecanga e a ampliação e modernização das bases de Messejana e Maracanaú. Com isso, a empresa visa atender com mais agilidade as ocorrências, principalmente na Capital, já que antes todas as equipes se deslocavam para ocorrências a partir de Messejana.

Novos colaboradores e equipamentos

Também foram incorporados 120 novos veículos a frota de atendimentos e foram adquiridas cerca de 100 cestas novas (equipamento utilizado para manutenções em postes). A companhia também irá construir mais de 170 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos.

Todas as informações foram divulgadas pela empresa nesta quinta-feira (11) em um evento para apresentar a primeira turma de contratados que farão parte do contingente de 1,8 mil novos profissionais que reforçarão as equipes de campo até 2026. O plano de contratações da empresa irá mais do que triplicar a força de trabalho operacional própria para o atendimento de emergência, manutenção e combate às perdas.

"Esses profissionais que hoje estão aqui representados, irão trabalhar na linha de frente no nosso atendimento emergencial. É aquele momento em que o cliente está mais necessitado, quando há uma interrupção de fornecimento. Então, eles serão os responsáveis por restabelecer o fornecimento da energia, por isso a importância de terem uma informação robusta", comentou Nunes.

Equidade de gênero

Buscando equidade de gênero a Enel Ceará traz um grupo de mulheres eletricistas em suas formações e contratações. Uma dessas mulheres e Ana Cecília Rodrigues, de 36 anos. Eletricista desde 2022, ela é integrante do grupo de contratados Enel deste ano (ao todo já ocorreram 340 contratações).

Ela comenta que mulheres em áreas técnicas passam por dificuldades, principalmente no setor elétrico. Porém, Ana afirma que todas são instigadas a se tornarem eletricistas por saberem da importância deste trabalho para que o serviço essencial aconteça.

"As pessoas perguntam, você é louca? Não tem medo? Mas não, o que tenho é respeito e confiança que usando todos os equipamentos de segurança, o risco se torna quase zero. Além disso, no atendimento, as pessoas nunca acham que é a mulher a eletricista de rede e causa surpresa, mas quando conseguimos realizar um trabalho de excelência, todos veem que somos capazes, tanto quanto os homens", relata.

O presidente da Enel Ceará ainda disse que a contratação de mulheres eletricistas de rede é uma "quebra de paradigma. Começamos com o pé direito, com o reconhecimento e com resultados animadores que serão muito importantes para o nosso presente e para o nosso futuro".

Resposta à CPI

Questionado sobre o anúncio dos investimentos serem uma espécie de "resposta" à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa (Alece), que pediu pela descontinuação do serviço da concessionária no Estado, o presidente Nunes, afirmou acreditar que essa fase já passou e que o compromisso com os clientes do Ceará foi reiterado.

"Nós passamos cinco horas na Assembleia esclarecendo todos os aspectos. Entre o que estamos fazendo aqui, sem dúvida há alguns aspectos que foram colocados em um momento da oitiva da CPI, mas a CPI, nós entendemos, que é algo que passou e o que nós podemos esclarecer são que os compromissos continuam com nossos clientes do Ceará, de cada vez buscar mais qualidade no serviço e mais agilidade nas respostas".