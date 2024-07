Enel Ceará anuncia contratação de 1.800 novos profissionais e promete modernizar rede elétrica

A Enel Distribuição Ceará apresentou, nesta quinta-feira (11), os 1.800 novos profissionais que reforçarão as equipes de campo da empresa até 2026. Essa é a primeira etapa do plano de contratações da companhia, que busca triplicar a força de trabalho operacional própria.

A Enel prevê contratar cerca de 530 novos colaboradores e incorporar 120 novos veículos em 2024. O objetivo é reforçar a equipe que realiza atendimento de emergência, manutenção e combate.

Além disso, a empresa anunciou intensificação das manutenções preventivas e modernização da rede elétrica. Até 2026, devem ser construídas quatro novas subestações.

Outras dez subestações já existentes devem ser ampliadas e modernizadas. A companhia também prevê construir mais de 170 km de rede de alta tensão.

O plano da empresa prevê investimentos de R$ 4,8 bilhões em toda a área de concessão, para uma melhoria contínua do fornecimento de energia, no período de 2024 a 2026. Segundo a Enel, o valor representa um aumento de 45% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

O presidente nacional da Enel, Antônio Scala, ressaltou o compromisso com o serviço de abastecimento de energia do Ceará. "O serviço de energia é o serviço que habilita todos os demais. Quando não há luz, não há telecomunicações, não há celular, não há serviços sanitários, segurança. Por isso temos que sentir o compromisso que temos", destacou.

Entre 2024 e 2026, o grupo Enel pretende investir quase R$ 20 bilhões em todo o Brasil - onde atua também no Rio de Janeiro e em São Paulo. "Ressalto o compromisso com a distribuição da energia elétrica, que representa 80% desse investimento. Em particular no Ceará, onde temos investimentos de quase R$ 5 bilhões, estamos fortalecendo as atividades operativas”, afirmou.

Alvo de reclamações públicas e multas por falta no abastecimento de energia, a Enel foi tema de uma CPI instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O relatório final da comissão aponta descumprimento de dispositivos do contato e falhas de investimentos.

FORMAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS

A Enel anunciou também dois novos programas voltados para a formação de eletricistas. Um deles será voltado à formação intensiva de novos profissionais. O outro se dará por meio do programa Jovem Aprendiz, com base na Lei da Aprendizagem, que exige cota mínima de vagas abertas correspondente a 5% do quadro de cargos técnicos da companhia.

Os dois programas são voltados a jovens a partir de 18 anos, sem necessidade de comprovação de experiência. Ao término da formação, os profissionais estão aptos a serem contratados pela empresa.

A seleção levará em conta critérios como vulnerabilidade social, raça e gênero. Os candidatos devem passar por formações teórica e prática.

O presidente da Enel Ceará, José Nunes, afirmou que a atuação conjunta dos eletricistas em campo é fundamental para a operação da empresa. “Esse deve ser o simbolismo da nossa atividade: fazer um pouco mais, para se o outro falhar ou tiver uma dificuldade, ter esse crédito de tempo. Porque o que a sociedade mais requer do nosso serviço é agilidade", destacou.

O executivo também salientou o aumento da presença de mulheres nas equipes da Enel, principalmente no setor operacional.

"Nós estamos num momento de otimismo e muito orgulhosos da quebra de paradigmas com as mulheres eletricistas, que passam a fazer a diferença. O nosso setor é muito masculino historicamente, então acho que é uma quebra de paradigma importante para a sociedade.