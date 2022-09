Empréstimo consignado do Auxílio Brasil é analisado por bancos; veja o que dizem as instituições

Embora já tenha sido regulamentado pelo Ministério da Cidadania, o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil ainda não tem previsão de oferta, uma vez que os bancos seguem avaliando como pretendem repassar o crédito.

Bancos e o consignado do auxílio Brasil

Segundo levantamento do G1, pelo menos cinco de 11 instiuições financeiras não bateram o martelo sobre as condições, a viabilidade e a data para início do empréstimo.

Agibank, Banco do Brasil, Banco Pan, Caixa e Safra informaram à reportagem que estão avaliando as regras exigidas pelo governo federal.

Por outro lado, Inter, BMG, Bradesco, Caixa, Nubank e Santander confirmaram que não irão oferecer o serviço.

Regras

A portaria que regulamenta o empréstimo consignado foi publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (27). O serviço é direcionado a beneficiários do Auxílio Brasil, cujo público-alvo são famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de até R$ 105.

O valor máximo de contratação será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. No entanto, em vez de de ser considerado o valor de R$ 600, válido somente até dezembro, valerá o de R$ 400. Dessa forma, a parcela será de, no máximo, R$ 160.

O número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. O desconto será mensal, a depender do prazo contratado. É obrigatório que sejam informados a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo.