Desaba a inflação brasileira, anuncia o IBGE

Segue caindo a inflação! Nesta terça-feira, o IBGE publicou o IPCA-15 deste mês de setembro, que registrou nova deflação, desta vez de 0,37, um pouco do que o 0,2% previsto pelo mercado.

Em agosto, a deflação havia sido de 0,73%.

Com o resultado, a inflação brasileira chegou, de janeiro a setembro deste ano, a 4,63.

Em janeiro, o IPCA chegou à casa dos 10,38%.

Anualizada, isto é, de setembro de 2021 a setembro de 2022, a inflação está em 7,96, bem abaixo dos 8,13%, previsão do mercado.

Os combustíveis puxaram a inflação para baixo, assim como os itens comunicação e alimentação e bebidas, enquanto as passagens aéreas e o seguro de automóveis, além do conserto de veículos, tiveram seus preços aumentados.

FERROVIA NA FEIRA DE ÓTICA DE GRAMADO

José e Clecilda Bezerra, sócios e diretores da Ferrovia empresa industrial cearense que produz óculos de sol e de grau, estão em Gramado (RS) participando da XXXII Ajorsul Fair Mercoóptica, uma grande feira nacional de produtos óticos.

Promovida pela Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande do Sul (Ajorsul), em parceria com o Sindióptica/RS, a feira reúne centenas de empresas referência no país nos segmentos de joias, pratas e folheados, máquinas e equipamentos, óptica, relógios e afins.