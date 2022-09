Evangelho de Hoje, 3ª feira, 27/09 (Lc 9, 51-56)

Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los?" Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado.

Reflexão – O Espírito Santo é o fogo que incendeia os corações dos nossos inimigos

Neste Evangelho, mais uma vez, Jesus nos mostra que Deus não deseja a destruição de ninguém, e não se compraz em liquidar com as pessoas para realizar os Seus planos. Mesmo sabendo que em Jerusalém iria se dar o desfecho da Sua Missão de Salvador da humanidade, onde seria crucificado, morto e sepultado e depois ressuscitado, Jesus tomou a firme decisão de seguir para lá com os Seus discípulos. No caminho, os samaritanos, sabedores de que Jesus ia para Jerusalém, lugar do templo do povo judaico, com quem eles não se davam bem, não aceitaram hospedá-Lo no povoado da cidade de Samaria. Os discípulos que acompanhavam Jesus não estavam entendendo a dimensão do Seu ministério e insinuaram para que Ele fizesse alguma coisa a fim de liquidar com os samaritanos que se opunham aos seus propósitos. Queriam aproveitar-se do poder de Jesus para revidarem a oposição dos samaritanos. Jesus, porém, não os aprovou e os repreendeu. Mesmo tendo todo o poder Jesus teve bom senso e mudou a sua rota evitando assim o confronto com os samaritanos. Jesus nos dá, assim, uma grande lição de humildade ao ser rejeitado pelos samaritanos. Nós, como os discípulos de Jesus não nos conformamos quando somos rejeitados por alguém e não somos acolhidos dignamente. Na maioria das vezes desejamos logo dar o troco, nos valendo, muitas vezes, da nossa posição social, ou financeira, achando que também podemos “mandar descer fogo do céu” para prejudicar a quem nos feriu. Mesmo quando nos consideramos homens e mulheres de Deus e seguidores (as) de Jesus, nos arvoramos da nossa posição, nos achando intocáveis e, então, esquecemos dos exemplos de Jesus. Não podemos promover discórdia em nome de Deus nem tampouco oferecer vingança quando Jesus no ensina a amar. O fogo de que precisamos pedir para vir do céu é o fogo do Espírito Santo, que é o amor de Deus que incendeia os corações dos nossos inimigos. – Qual a lição que você tira para a sua vida? – Você é uma pessoa vingativa que quer dar o troco seja de que jeito for? – Você aceita perder numa discussão, num jogo, numa competição? - Você, é daquelas pessoas que evitam os conflitos ou dão tudo por uma confusão? - Você gosta de se aproveitar de situações que o (a) privilegiam?

