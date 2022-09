Azul terá 45 voos extras do Sul e Sudeste para o Ceará

Para o turismo cearense, eia uma boa notícia que vem a Azul Linhas Aéreas:

Para atender a demanda da alta temporada de verão, a Azul vai ampliar a oferta de voos dedicados para o estado do Ceará, um dos destinos turísticos mais procurados no período. Esta será uma das 21 novas rotas que a Azul programou com aumento na oferta de assentos em rotas de lazer entre dezembro de 2022 até o final de janeiro de 2023.

Ao todo, serão 45 voos extras partindo dos aeroportos de Confins (MG), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Viracopos (SP) em direção a Fortaleza. Com isso, os Clientes Azul poderão vislumbrar as dunas de areias rosadas do balneário de Canoa Quebrada, além do Parque Nacional de Jericoacoara, entre outros destinos cearenses paradisíacos.

“O Ceará é um mercado importante para a Azul, pois é um destino que vem crescendo todos os meses por conta de toda a estrutura que o estado possui para curtir suas férias com a família e que consegue atender todo o perfil de turista que temos hoje”, destaca o gerente Planejamento de Malha da Azul, Vitor Silva.

Para atender a alta demanda do período mais quente do ano, a Azul lançou 21 novas rotas conectando o Brasil entre dezembro de 2022 até o final de janeiro de 2023. A malha planejada para o verão amplia a oferta de assentos em voos com destino a cidades turísticas bastante procuradas nessa época do ano. Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), os três principais centros de conexão da companhia no país, serão os aeroportos com o maior número de decolagens ao longo da alta temporada. Outras capitais, como Cuiabá (MT), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), também terão aumento de decolagens durante o período. Os novos voos se unem à capilaridade da malha aérea da Azul com opções de voos conectando todo o Brasil e, com isso, fortalecendo o turismo nas mais diversas regiões do país.

Confira como ficam as rotas para Fortaleza:

"Alta Temporada"

Ribeirão Preto (RAO) – Fortaleza (FOR)

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Ribeirão Preto 05:15 Fortaleza 08:25 Segundas

Fortaleza 01:05 Ribeirão Preto 04:25 Segundas

Ribeirão Preto 16:15 Fortaleza 19:25 Domingos

Fortaleza 12:05 Ribeirão Preto 15:25 Domingos

Porto Alegre (POA) – Fortaleza (FOR)

*Alta temporada*

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Porto Alegre 08:35 Fortaleza 13:05 Sábados

Fortaleza 13:55 Porto Alegre 18:40 Sábados

São José do Rio Preto (SJP) – Fortaleza (FOR)

*Alta temporada*

Origem Saída Destino Chegada Frequência

São José do Rio Preto 14:30 Fortaleza 22:55 Sábados

Fortaleza 14:30 São José do Rio Preto 17:55 Sábados

Confins (CNF) – Fortaleza (FOR)

*Alta temporada*

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Confins 08:20 Fortaleza 11:05 Domingos

Fortaleza 03:45 Confins 06:30 Segundas

Viracopos (VCP) – Fortaleza (FOR)

*Alta temporada*

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Viracopos 13:00 Fortaleza 16:20 Exceto sábados e domingos

Fortaleza 17:20 Viracopos 20:40 Exceto sábados e domingos