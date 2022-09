Orós e São Francisco mandam 5 m³/s para o Castanhão

Atenção! O secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, Francisco Teixeira, transmitiu à coluna a seguinte informação:

Neste momento, o Projeto São Francisco de Integração de Bacias está bombeando para o Ceará 5 m³ de água por segundo.

A água cai na barragem do Jati, no Sul do estado, e entra no Cinturão das Águas e, 53 Km depois, é despejada no Riacho Seco que a transporta até o leito do rio Salgado, que a leva ao rio Jaguaribe até chegar ao Castanhão.

Mas, segundo o próprio secretário Teixeira, dos 5 m³/s que entram em Jati, somente três chegam ao Castanhão, havendo, pois, nesta época de estiagem e alta temperatura, uma perda de 2 m³/s por infiltração e evaporação ao longo do caminho.

O secretário Teixeira revelou, também, que o açude Orós está liberando para o Castanhão 2 m³/s.

Resumindo, estão chegando ao Castanhão 5 m³/s, três do Projeto São Francisco e dois do Orós, volume suficiente para atender à demanda da agropecuária e dos projetos de criação de camarão que cresceram e seguem crescendo no Baixo Jaguaribe.