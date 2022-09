Senai-Ceará qualificará mais 11 mil internos do Sistema Prisional

Renovaram sua parceria o Senai-Ceará e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Governo do Estado, que celebraram novo convênio, por meio do qual 11 mil internos dos diferentes presídios cearenses serão profissionalmente capacitados para atividades em nove segmentos do setor industrial.



O engenheiro Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, organismo integrante do Sistema Fiec, disse à coluna que os cursos já foram iniciados, sendo ministrados pelo time de professores da instituição. Os professores, que dão aula presencial nos presídios, são acompanhados por psicólogos, o que revela o alto nível técnico da parceria do Senai com a SAP.

O programa de capacitação dos internos do sistema penitenciário cearense é denominado “Sou Capaz” e vem tendo destaque nacional “pela ressocialização dos internos, pela empregabilidade dentro e fora dos presídios e, principalmente, pela diminuição da reincidência criminal”, como diz Paulo André Holanda.

“Quero parabenizar o secretário de Administração Penitenciária, Mário Albuquerque, Cristiane Gadelha e toda equipe da SAP, por acreditarem na Educação, no empreendedorismo e na mudança do ser humano por meio dos valores e da ética, que são disciplinas que integram os cursos”.

A propósito: o Senai e o Sesi do Ceará tiveram destacada atuação no Proenergia Summit, evento promovido na Fiec pelo Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindenergia) e ontem encerrado após dois dias de palestras e exposições sobre a transição energética da matriz fóssil para as energias renováveis, incluindo o Hidrogênio Verde (H2V).



Chamou atenção dos participantes o estágio avançado em que se encontram as obras de construção do Centro de Excelência em Transição Energética que o Senai-Ceará implanta na Barra do Ceará. Esse centro tem um exclusivo objetivo: formar mão de obra especializada em Hidrogênio Verde para atender à demanda das empresas que integração o futuro Hub do H2V do Pecém.

O Centro de Excelência em Transição Energética já celebrou termos de cooperação técnica com grandes empresas multinacionais, como Maersk Training, Enel, Aeris Energy, e GIZ - Agência de Cooperação Alemã.

“Os grandes investimentos em infraestrutura, a capacitação do nosso corpo técnico e os eventos promovidos pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, nos permitem contribuir para a atração de novos negócios para esse importante segmento industrial, pelo que também parabenizo o presidente do Sindienergia, Luís Carlos Queiróz, pelo Proenergia Summit e pela parceria”, disse Paulo André Holanda.