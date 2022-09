Supermercado Pinheiro concluirá o ano com 20 lojas; em 2023, serão mais 3

Assistido pela consultoria da Fundação Dom Cabral, o plano de expansão da rede Supermercado Pinheiro, com sede em Fortaleza, segue sendo executado. A empresa, cujo sócio e CEO é Honório Pinheiro, fechará o exercício deste 2022 com 20 lojas, devendo, ao longo de 2023, abrir mais três unidades.

Assistido pela consultoria da Fundação Dom Cabral, o plano de expansão da rede Supermercado Pinheiro, com sede em Fortaleza, segue sendo executado. A empresa, cujo sócio e CEO é Honório Pinheiro, fechará o exercício deste 2022 com 20 lojas, devendo, ao longo de 2023, abrir mais três unidades.

Falando hoje a esta coluna diretamente de São Paulo, onde se encontra participando da Convenção Nacional da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Honório Pinheiro – ex-presidente da CDL Fortaleza, da FCDL do Ceará e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (FNDLs) – disse que esse plano de expansão é uma prova de confiança “na potencialidade do mercado cearense, no nosso time e no futuro do Brasil”.

Ele acrescentou que o objetivo do Supermercado Pinheiro “é construir uma escala um pouco maior, mesmo diante dos desafios que temos de pela frente para enfrentar”.



Honório Pinheiro informou que a atividade do varejo, nos níveis estadual e nacional, tem-se tornado cada vez mais cara, “com as empresas lucrando menos, uma vez que a competitividade é grande, mas o varejo e os serviços ainda são os de maior representatividade no PIB nacional”.

Ele disse que na convenção da Abras ouviu palestras de Ciro Gomes, presidenciável do PDT, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e, por vídeo conferência, do presidente Bolsonaro (que estava em Nova Iorque), “todas com opiniões divergentes, mas convergentes quanto ao vigor e à potencialidade do Brasil”.

Pinheiro também revelou que ele, pessoalmente, participou de um painel na Convenção da Abras, “durante o qual o Supermercado Pinheiro foi o primeiro e único a fazer uso da tecnologia que garante a rastreabilidade dos nossos produtos, o que garante ao consumidor a certeza de que ele não adquire produtos vencidos que tenham sido manipulados por nós”.

Finalizando, Honório Pinheiro disse que a economia brasileira “está rodando bem com eleição, Copa do Mundo, balck Friday, tudo isso vai nos ajudar a vender; e no ano que vem estaremos preparados para fazer melhor, pois abriremos para mais três lojas com as quais encerraremos 2023 com 23 lojas, se Deus quiser! Estão chegando ao Ceará novos concorrentes, mas continuamos firmes no nosso propósito de ser o bom vizinho dos nossos clientes”.

ÁGUA MINALBA UNE ESPORTE E SUSTENTABILIDADE

Alô, maratonistas! A Minalba é a água oficial do circuito de corridas Santander Track & Field em todo o Brasil. A edição de Fortaleza acontecerá no próximo domingo, 25, e todas as unidades de água Minalba dos percursos de 5k, 10km e 15km serão distribuídas na versão em lata 100% reciclável, por meo de uma parceria feita com a Ball Corporation, a maior fabricante de embalagens sustentáveis de alumínio do mundo.

A lata reciclada retorna às prateleiras em até 60 dias – um exemplo completo de economia circular e sustentável.

“A Minalba em lata é mais um passo da empresa para ampliar a sustentabilidade do nosso portfólio de produtos com o propósito de ‘cuidar para ter sempre’. Toda a nossa cadeia trabalhou e trabalha muito para trazer essa inovação para o Brasil e ser a água oficial de um dos maiores eventos esportivos do país, de grande importância e impacto, que mobiliza milhares de corredores”, diz Edgar Galbiatti, gerente de marketing da Minalba Brasil.