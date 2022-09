Embraer abre inscrições para seu programa de estágio 2023

Alô, juventude cearense! A Embraer iniciou nesta segunda-feira, 26, o ciclo de inscrições para o programa de estágio 2023, que oferece 300 vagas para candidatos de todo o Brasil.

Há oportunidades em diversas áreas e em modelos de trabalho presencial, híbrido ou 100% remoto. Todo o processo seletivo será realizado de forma virtual até o dia 14 de outubro.

“Nosso programa de estágio desenvolve os talentos em linha com os conceitos do Futuro do Trabalho e inovação que faz parte do DNA da Embraer,” diz Larissa Maraccini, Diretora de Expertise de Recursos Humanos da Embraer. “Nosso objetivo é proporcionar a melhor flexibilidade e experiência aos candidatos, em um ambiente diverso e inclusivo, para que cada profissional se torne protagonista do seu próprio desenvolvimento e carreira”, acrescenta ela.

São elegíveis os estudantes do nível superior ou técnico interessados nos desafios da indústria aeroespacial. Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, assistências médica e odontológica.



Os participantes que não forem admitidos na fase atual farão parte do banco de talentos da Embraer, podendo ser convidados para oportunidades futuras. As inscrições estão disponíveis nos seguintes links: Estágio Corporativo; Estágio Técnico; Engenharia e Operações; Tecnologia e TI.