Elmano garante conclusão do Cinturão das Águas, Anel Viário, Transnordestina e duplicação da BR-116

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Cinturão das Águas será concluído. O anúncio foi realizado em evento do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará) nesta terça-feira (8). Na ocasião, o chefe do Executivo cearense também destacou negociações com o Governo Federal para a duplicação da BR-116, das obras de conclusão do Anel Viário e da Transnordestina.

A ampliação do Cinturão das Águas faz parte da agenda da Governo do Estado de garantir segurança hídrica para a população e também deve ser pauta de conversas com o presidente Lula na próxima sexta-feira (11).

"Agora mesmo, estamos com um projeto do Malha D'Água, de construir uma adutora que vai de Banabuiu até o Sertão Central, com investimento de R$ 700 milhões de recursos do Estado do Ceará", ressaltou Elmano sobre a priorização da segurança hídrica.

Anel viário e duplicação de estradas

Conforme Elmano, a obra do Anel Viário está sendo negociada com o Governo Federal, que fará o repasse dos recursos nos próximos dias. O investimento é calculado em R$ 87 milhões.

O governador também citou a construção da rotatória que dá acesso à BR-222, para "resolver definitivamente o problema" do Anel Viário e do viaduto da BR-116.

Além disso, garantiu que o Ceará terá a BR e outras estradas duplicadas para "integrar as regiões" e melhorar os acessos ao Estado.

Sede do ITA no Ceará

Elmano de Freitas ressaltou ainda a implantação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado. Segundo ele, a sede deve ser instalada em Fortaleza, devido ao alto índice de aprovação da Capital no processo seletivo da instituição de ensino superior. O acordo de cooperação para os estudos de implantação do campus deve durar 90 dias.

"Um número significativo [de alunos] é do Ceará ou se preparam no Ceará. O critério decisivo foi o trabalho que foi realizado. Não tenho dúvida que a conquista do ITA, que está para vir, será confirmada. E não tenho nenhuma dúvida que será uma conquista para inúmeras gerações. Já tem algumas empresas nos procurando sabendo que aqui nós vamos ter um capital humano absolutamente diferenciado que fará toda a diferença para o nosso estado", destacou o gestor.

