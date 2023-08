Elmano oficializa o Ceará no Pacto pelo Hidrogênio Renovável

Na próxima quarta-feira, 9, o governo do Ceará oficializará sua adesão ao Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica), Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Associação Brasileira do Biogás (Abiogás) e Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio).

O objetivo do pacto é acelerar o desenvolvimento do mercado brasileiro de hidrogênio renovável (H2R), em especial na geografia cearense.

A assinatura do termo de adesão acontecerá em cerimônia oficial no Palácio da Abolição e terá a presença do governador Elmano de Freitas, da vice-presidente de Investimentos e Hidrogênio Verde da Absolar, Camila Ramos, do diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da AHK Rio, Ansgar Pinkowski, e dos representantes da Abeeólica Sandro Yamamoto e André Themoteo, além da representante da Abiogás, Bruna Jardim Ribeiro.

Segundo Camila Ramos, da Absolar, a partir do desenvolvimento do hidrogênio renovável, o Brasil, com o pioneirismo do Ceará, poderá tornar-se um líder global na produção, consumo e exportação do combustível limpo.

“Também poderá fortalecer a industrialização verde na região, com a atração de novas fábricas, mais capital internacional, geração de empregos locais, novas oportunidades de negócios e novas tecnologias”, disse ela.