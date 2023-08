Cearense Cemag lança nova máquina colheitadeira de frutas

Comecemos esta segunda semana de agosto com uma notícia que revela o poder inovador da indústria cearense: no próximo dia 13, a Cemag - Ceará Máquinas Agrícolas, sediada em Fortaleza, onde tem seu parque industrial, celebrará 50 anos de intensa atividade.

Fundada e presidida até hoje por Carlos Prado, a empresa é um exemplo de êxito: suas máquinas e seus implementos agrícolas aqui produzidos são comercializados em todo país, operando hoje nas maiores fazendas de produção agropecuária e da hortifruticultura, inclusive nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

Para marcar seu cinquentenário, a Cemag, por inspiração de Carlos Prado, criou e está fabricando uma nova máquina para a colheita de frutas, como melão, melancia e abacaxi, além de hortaliças e legumes, como abóboras, repolhos, couve-flor e brócolis.



A máquina, cuja comercialização já começou, será exposta como lançamento na Fenagri 2023 (Feira Nacional da Agricultura Irrigada), em Petrolina (PE), de quarta-feira, 9, a sábado, 12, e na Expofruit (Feira Internacional da Fruticultura Irrigada), em Mossoró (RN), de 23 a 28 deste mês.

Os testes da nova máquina foram realizados com absoluto sucesso na fazenda de produção de frutas da Itaueira Agropecuária S/A, em Canto do Buriti, no Piauí (a Itaueira, também fundada por Carlos Prado e hoje dirigida pelos seus seis filhos – dos quais o quarto, Tom Prado, é o CEO – tem outra grande fazenda de produção na Bahia).