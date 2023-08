Com One Residencial, Colmeia muda paisagem da foz do Riacho Maceió

Há cinco anos, a foz do riacho Maceió – onde a Avenida Beira Mar de Fortaleza começa ou termina – era uma área degradada, habitada por um conjunto de famílias que, residindo em 86 casebres desalinhados, enfrentavam uma coleção de águas poluídas. Hoje, nesse mesmo espaço não há mais casebres (seus ocupantes mudaram-se para local melhor, depois de uma bem-sucedida negociação).

No seu lugar, surgiu uma praça ajardinada, arquitetonicamente planejada, com equipamentos de lazer, nos quais a população do entorno costuma reunir-se nos fins de semana. Pontes de madeira cruzam o riacho Maceió, e uma feérica iluminação cuida de tornar clara a noite.

Esta é a parte mais impressionante da mudança por que passou o local, onde a Construtora Colmeia está a concluir o seu One Residencial, o edifício de apartamentos mais alto do Ceará – ele tem 50 pavimentos e 46 apartamentos (um por andar), 45 dos quais vendidos para clientes deste e de outros estados.

Tudo isso foi a boa consequência de uma Operação Consorciada da Colmeia com a Prefeitura de Fortaleza, semelhante à que outras empresas da construção civil também pactuaram com a PMF.

Otacílio Correia, diretor-presidente da Colmeia, e seu sócio Ronaldo Barbosa, diretor comercial e financeiro da empresa, reuniram quinta-feira,3, um grupo de jornalistas não só para lhes mostrar o pôr do sol visto do alto do One Residencial, mas também para falar sobre sua empresa, que com 43 anos de atuação no mercado, estendeu suas atividades para as cidades de Natal (RN), Manaus (AM) e Campinas (SP).



Tendo em Fortaleza e naquelas cidades um portfólio de obras cuja área construída ultrapassa a marca de 2,5 milhões de metros quadrados, a Construtora Colmeia é uma das maiores do setor da construção civil no Ceará, no Norte e no Nordeste, e seu One é, segundo Ronaldo Barbosa, o primeiro edifício residencial cearense com o chamado padrão de alto luxo – cada apartamento tem 608 m² de área, com cinco suítes, além de dois quartos para empregados, algo inédito nesse tipo de projeto.

Para construir o One Residencial – primeiro edifício de Fortaleza a ter 50 andares – a Colmeia recorreu ao mesmo laboratório de tecnologia que projetou o mais alto prédio do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os técnicos desse laboratório vieram aqui, estudaram todo o sistema de ventos da capital cearense e emitiram um relatório que orientou o trabalho do arquiteto Daniel Arruda, autor do projeto.

O One é o primeiro empreendimento da Colmeia construído em regime de condomínio fechado, revelou Ronaldo Barbosa, que também acrescentou outro detalhe: seu modelo de venda foi, igualmente, diferente.

“Com o apoio das empresas corretoras, nós fomos aos clientes para apresentar-lhes o projeto e suas especificações”, e isto foi o diferencial, pois em pouco tempo venderam-se 80% das unidades (hoje, há apenas um apartamento disponível para venda).

Outro diferencial foi a fiel execução do orçamento da obra, a tal ponto que, na fase final, “sobrou dinheiro, que foi aplicado na melhoria de algumas especificações, incluindo o mármore”, como lembrou Otacílio Valente.

Ele disse que “é importante que se cumpra o orçamento e que sejam obedecidas todas as especificações do projeto, pois esta é mais uma vantagem comparativa que o cliente leva em consideração”.

Otacílio Valente e Ronaldo Barbosa informaram que a Colmeia está executando novos empreendimentos, citando o BS Ville, no Porto das Dunas, um projeto em parceria com a BSpar, do empresário Beto Studart, voltado para o público de alta renda e cuja comercialização “é um grande sucesso”.

Eles adiantaram que, há poucas semanas, entregaram o Paladium – edifício residencial também de alto padrão – e estão começando a construir o Sky, cujas obras estão nas fundações. Localizado exatamente ao lado do One Residencial, o Sky registra, igualmente, “exitosa comercialização”, disse Ronaldo Barbosa.

Em Manaus, Natal e Campinas, os projetos residenciais da Colmeia avançam com a mesma velocidade que têm seus empreendimentos em Fortaleza.