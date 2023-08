Supermercado Pinheiro abrirá 22ª loja em setembro no Cambeba

Segue ampliando-se a rede Supermercado Pinheiro, que abrirá, no próximo mês de setembro, a sua 22ª loja, localizada na Avenida José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Para formar o quadro profissional de sua nova unidade, a empresa está abrindo mais de 200 oportunidades de emprego para funções de operador de vendas, repositor, atendente, forneiro, sushiman, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, agente de prevenção de perdas e armazenista.

Os interessados devem entregar seus currículos até o dia 15 deste mês na loja do Supermercado Pinheiro da Avenida Frei Cirilo, 4290, no bairro de Messejana.

As vagas contemplam tanto profissionais com experiência quanto pessoas em busca do primeiro emprego e, também, com deficiência (PCD). Como pré-requisitos, os candidatos deverão ter idade a partir de 18 anos e ensino médio completo.



Além de salário compatível com o mercado, a rede Supermercado Pinheiro oferece inúmeros benefícios, como bônus financeiro mensal, planos de saúde e odontológico, atendimento médico gratuito, atendimento psicológico, cesta básica e descontos em compras na rede, ações de qualidade de vida (massoterapia, palestras, benefício mudança, entrada gratuita nos cines Bom Vizinho e nos parques infantis para filhos dos colaboradores), projeto Bike e parcerias com universidades