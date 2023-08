Evangelho de hoje, sábado, dia 05/08/23 (Mt 14, 1-12)

Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: 'É João Batista, que ressuscitou dos mortos; e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele.' De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodiades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: 'Não te é permitido tê-la como esposa.' Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. 6Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodiades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. instigada pela mãe, ela disse: 'Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista.' O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus.

Reflexão – Não podemos nos omitir embora corramos os riscos que a verdade acarreta.

Enquanto viveu, João Batista não se omitiu e falou a verdade advertindo a Herodes que não lhe era permitido ter como esposa a mulher do seu irmão. Assim, ele foi às últimas consequências, até morrer. Cumpriu a sua missão, mas foi decapitado. Por isso, quando os comentários sobre os poderes miraculosos de Jesus chegaram aos ouvidos de Herodes a sua consciência logo o acusou imaginando que João Batista voltara para puni-lo. Assim como João Batista, nós todos também temos uma missão de profetas, com o encargo de exortar, admoestar, animar e consolar as pessoas. Não podemos nos omitir embora corramos os riscos que a verdade acarreta. A verdade incomoda em todos os sentidos! Não queremos admiti-la quando ela nos coloca em xeque mate e não temos alternativas para nos defender e quando ela vem como uma luz revelando os nossos crimes, nós tentamos confundi-la. Jesus veio nos revelar a verdade do Pai para que também pudéssemos vivenciá-la e abrir os olhos das pessoas com as quais convivemos. Muitas vezes, no entanto, nós também nos tornamos como Herodes quando prometemos a alguém aquilo que não nos é permitido oferecer e por causa das nossas promessas aos homens esquecemos a promessa que fazemos a Deus de amar-nos uns aos outros e partilhar com eles a vida. Quantas vezes também nós procedemos mal para satisfazer a alguém a quem queremos agradar! Pedem-nos a cabeça de uma pessoa e nós impiedosamente não medimos as consequências e a difamamos, fazendo intrigas contra ela, levantando falso testemunho, suspeitando e, com isso, nós conseguimos matar o corpo, mas nada podemos fazer com a alma. Deus é o Senhor de todos e só Ele pode nos julgar com justiça de acordo com as nossas ações. - Você tem medo da verdade? – Ela o incomoda quando revela algo que você faz de errado? - Você já entregou a cabeça de alguém em troca dos seus interesses? – Como você se sente em relação a isto? - Do que você será capaz de fazer para conseguir os seus intentos? – Você teme mais a Deus ou aos homens?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO