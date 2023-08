ArcelorMittal Pecém bate recorde de produção de aço em julho

Em primeira mão! A ArcelorMittal Pecém produziu 258.971 toneladas de placas de açono último mês de julho de 2023, volume que atesta o melhor resultado do ano para a sua usina siderúrgica cearense, localizada em São Gonçalo do Amarante (Ceará).

No acumulado de 2023, a empresa já alcançou 1,718.milhão de placas de aço produzidas, 7,3% a mais do que no mesmo período de 2022. Tudo isso demonstra as melhorias implantadas na usina sob a gestão do Grupo ArcelorMittal.

De junho de 2016, início da sua operação, a julho de 2023, a ArcelorMittal Pecém acumula produção de 19.146.193 de toneladas de placas de aço, que já chegaram a mais de 24 países.

Ao todo, são mais de 550 tipos de aço ao carbono e mais de 222 tipos de aço de alta tecnologia (HTS) fornecidos do Ceará para o mundo, atendendo à indústria naval, de óleo & gás, automotiva e construção civil.

O CEO ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, reforça a importância do trabalho integrado entre as áreas, o respeito às pessoas e a manutenção dos padrões de excelência.

“Nossa missão é produzir aço de forma segura e competitiva, acompanhando as transformações tecnológicas e ambientais, sempre assegurando o compromisso com o desenvolvimento regional e sustentável”.

A ArcelorMittal Pecém tem capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano, com capacidade de expandir a produção ou instalar um processo de laminação das placas de aço.

Recorde histórico embarque de placas de aço

Neste mês de agosto, a ArcelorMittal Pecém realizou o maior volume embarcado em um único navio de placas de aço da história do Porto do Pecém, com o volume total de 72.569 toneladas.

Desde o início de sua operação, em junho de 2016, o volume máximo de placas de aço embarcadas havia sido de 69.991 toneladas.

“Estamos permanentemente buscando melhorias na redução de custo e aumento de produtividade, tendo como referência as melhoras práticas do mercado e agora, internamente, no Grupo ArcelorMittal. Tudo isso com ética e bom relacionamento com o Porto do Pecém, valorização dos nossos empregados e empresas terceirizadas”, destaca o gerente de Logística Externa, Marcelo Faria.

As placas de aço saem do Ceará com destino ao Porto de Mobile, no estado do Alabama/USA. Os produtos embarcados são aços que têm aplicações estruturais e são utilizados para gasodutos, oleodutos e outros projetos de exploração e transporte.